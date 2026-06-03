El Ayuntamiento de Valencia busca bancos para custodiar sus fondos y tramitar pagos: licita el contrato por 1 millón de euros

El Ayuntamiento de Valencia busca entidades bancarias para custodiar sus fondos públicos y tramitar los pagos de la ciudadanía.

El consistorio ha sacado a licitación el acuerdo marco para la prestación, por un máximo de seis entidades, de los servicios financieros y bancarios.

Comprenden la ejecución exclusiva de todos los cobros y pagos que deba realizar el Consistorio y las entidades de crédito colaboradoras en la gestión recaudatoria, así como la custodia de los fondos depositados en las entidades de crédito.

También el pago de los ingresos municipales con tarjeta de crédito o débito, tanto de forma presencial en las dependencias municipales como a través de la sede electrónica.

Asimismo, el Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía un servicio de pago a través de bizum, sin necesidad de ser cliente de la entidad financiera a través de la que se realiza el pago.

El presupuesto del acuerdo marco es de 1,05 millones y su duración es de tres años prorrogable uno más.

En el pliego de condiciones, el Ayuntamiento señala que las entidades adjudicatarias tendrán que poner a disposición municipal su red de oficinas de atención al público para posibilitar el pago de los tributos municipales, con un mínimo de quince sucursales dentro de la ciudad.

En cuanto a las cuentas, establece que la principal es la corriente operativa, pero permite disponer de todas las que considere oportunas, como una cuenta financiera de colocación de excedentes de tesorería.

El Ayuntamiento valorará la mayor remuneración positiva, el coste por uso de la tarjeta en el pago de los ingresos municipales, el número de oficinas adicionales a las mínimas que se exigen, el coste para la cuenta corriente si los intereses fueran negativos y el coste para implantar la herramienta Valitic (que se adjudicará en exclusiva a una de las entidades).

Pagos

En el informe, el Ayuntamiento revela a modo orientativo el volumen de ingresos y pagos del Ayuntamiento de Valencia.

El saldo medio diario en las cuentas corrientes operativas fue de enero a abril de 2025 de 323 millones de euros. De los cuales, 137 se ingresaron en concepto de ayudas para financiar las obras de reconstrucción tras la dana de octubre de 2024 que afectó muy duramente a tres pedanías de Valencia.

En todo el ejercicio 2024, el saldo fue de casi 269 millones.

Imagen del inicio del pleno ordinario de noviembre 2024 celebrado en el Ayuntamiento de Valencia. Ayuntamiento de Valencia

En cuanto al volumen de pagos mensuales, el Consistorio liderado por María José Catalá tiene en nómina a unos 5.500 empleados públicos.

Los pagos en esta materia ascienden a unos 13,5 millones de euros, salvo los meses de junio y diciembre (que incluye la paga extra) por importe de unos 28,26 millones de euros y los meses de marzo y septiembre (que incluyen la paga de productividad) por unos 15 millones.

La factura mensual de pagos a proveedores es de una media de 35 millones y de aportaciones a otros organismos, de 12 millones.

Además, el coste de Seguridad Social es de 7,6 millones y en impuestos, unos 4 millones, salvo las liquidaciones correspondientes a los meses de junio y diciembre que ascienden a unos 9,10 millones de euros y las de los meses de marzo y septiembre por un importe aproximado de 4,6 millones de euros.

Ingresos

Respecto a los ingresos, la participación en los tributos del Estado fue en el año 2024 de 35,25 millones de euros mensuales, es decir, un importe total anual de 426,30 millones de euros.

En las cuentas por recaudación, se percibió en dicho ejercicio un total de 174 millones. La media mensual es de unos 30.000 cobros, exceptuando los meses de mayo y noviembre, cuando es superior debido a la finalización del período de recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (mayo) y de los Impuestos de Actividades Económicas y de Vehículos de Tracción Mecánica (noviembre).

En cuanto a los ingresos por domiciliaciones de tributos u otros ingresos de derecho público, el Ayuntamiento percibió en 2024 más de 192 millones.

Los pagos mediante tarjeta presencialmente supusieron casi 5 millones y a través de la web, 21 millones. Esto se traduce en casi 300.000 operaciones al año.

De hecho, en el pliego de condiciones se especifica que se ha producido un incremento continuado de uso como medio de pago las tarjetas y bizum, con un incremento cada año de un 42 por ciento.