El Hospital de Cascais, centro del grupo Ribera en Portugal, galardonado con el Global Brand Award 2026

El Hospital de Cascais, el primer hospital que gestiona el grupo sanitario Ribera en Portugal, ha sido distinguido con el Global Brand Award 2026, otorgado por la revista internacional Global Brands Magazine.

Para el grupo, este reconocimiento sitúa a este centro sanitario como "referente global en excelencia asistencial y en la gestión de modelos de colaboración público-privada en sanidad", tal y como han subrayado en un comunicado.

Se trata del único hospital portugués premiado en esta edición y el único a nivel internacional cuya candidatura ha sido evaluada con alcance global.

El jurado independiente ha valorado indicadores clave para la concesión de este galardón, como son la calidad asistencial, los resultados clínicos, la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera y la innovación organizativa y tecnológica.

Entre los hospitales premiados en otras categorías en esta convocatoria destacan la Mayo Clinic (EEUU), Cleveland Clinic (EEUU), Johns Hopkins Hospital (EEUU), Karolinska University Hospital (Suecia) o Charité-Universitätsmedizin Berlin (Alemania).

En el caso del Hospital de Cascais, este opera bajo un modelo de colaboración público-privada en Portugal, con algunas diferencias respecto a los modelos aplicados en la actualidad en España.

Su enfoque, basado en la cooperación entre administraciones públicas y operadores especializados como el grupo Ribera, se ha consolidado en Portugal como una "herramienta clave para dar respuesta a la creciente demanda asistencial, el envejecimiento de la población y la presión que estos y otros condicionantes tienen sobre los recursos sanitarios".

En este sentido, el director del grupo Ribera en Portugal, José Bento, ha subrayado que "este reconocimiento internacional pone en valor un modelo que demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado no solo es posible, sino necesaria".

Bento ha destacado también que “la experiencia del Hospital de Cascais evidencia que, cuando se alinean objetivos y se sitúa al paciente en el centro, se consiguen mejores resultados clínicos, mayor agilidad en la atención y una gestión más eficiente de los recursos”.

"Una Sanidad única"

Por su parte, el consejero delegado de Ribera, Pablo Gallart, ha incidido en la importancia de avanzar hacia un modelo de "Sanidad única", en línea con las principales organizaciones del sector sanitario, en el que todos los recursos disponibles —públicos y privados— trabajen de forma coordinada para mejorar la accesibilidad, reducir las listas de espera y optimizar la atención a los pacientes.

"Necesitamos una visión integradora del sistema sanitario, en la que se aproveche toda la capacidad asistencial disponible. La colaboración es clave para garantizar la equidad, la calidad y la sostenibilidad del sistema, tal y como vienen defendiendo entidades como IDIS o ASPE", ha añadido Gallart.

Este galardón se suma a una trayectoria marcada por certificaciones y reconocimientos que avalan su compromiso con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la humanización de la atención.

Inaugurado en 2010 y gestionado por Ribera desde el 1 de enero de 2023, el Hospital de Cascais presta atención sanitaria especializada en múltiples áreas, y se ha consolidado como un "ejemplo de que la innovación en gestión puede traducirse en mejores resultados para los pacientes y para el conjunto del sistema sanitario".