El Fondo Social Europeo, clave para la inclusión social en la Comunitat Valenciana: "Hay que acompañar a las personas"

"Dar la mano a las personas y acompañarlas". Con ese objetivo, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de la autonomía ponen en marcha los programas del Fondo Social Europeo Plus Comunitat Valenciana 2021-2027 para llevar a cabo una "verdadera" inclusión social y laboral de los vecinos en riesgo de pobreza o exclusión de cada localidad.

De esta manera definieron la hoja de ruta diferentes representantes y voces expertas tanto autonómicas como locales durante el debate sobre el 'Fondo Social Europeo Plus Comunidad Valenciana 2021-2027 y la gestión de los ayuntamientos para conseguir la inclusión de las personas en riesgo de exclusión social', organizado por EL ESPAÑOL en el Palacio de Congresos de Valencia.

En este encuentro participaron, en representación de la Administración valenciana, Carlos Gil Santiago, Secretario Autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana; Rocío Pont, Directora General de Fondos Europeos; Pedro Carceller, Director General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo; Diego Bonet, Subdirector General de Prestaciones Sociales; y Daniel Ruiz, Jefe de Servicio Fondo Social Europeo de la Generalitat.

En representación de entidades locales participaron Isabel Monfort y Cristina Marco, concejala y técnico, respectivamente, del Ayuntamiento de Burriana; Paula Soler, concejala del Ayuntamiento de Ontinyent, y Àngela Martí, técnico del consistorio de la localidad; y Aroa Mira y Mariola Sara, concejala y técnico del Ayuntamiento de Alcoy, respectivamente.

Para dar comienzo al debate, el secretario autonómico de Política Territorial (Política Institucional y Cohesión Territorial), Carlos Gil Santiago, puso en valor la "necesidad de cohesión social" para reducir el impacto de la exclusión social y trabajar en la "igualdad de oportunidades".

"Cuando sales a la calle ves experiencias, ves historias y ves necesidades", destacó Gil en referencia al Fondo Social Europeo, un programa que, tal y como subrayó "se construye con personas".

Desde su experiencia como alcalde de Benavites, explicó que este programa busca dar respuesta de primera mano a las necesidades de las personas. Es ahí donde el representante autonómico ensalza el papel de los ayuntamientos en el "éxito" del programa.

"Tenemos que hablar de los ayuntamientos como las entidades que están al lado de la ciudadanía. Las personas no van a llamar a Bruselas, pero siempre pueden llamar a la puerta del ayuntamiento o del alcalde", afirmó.

Junto con las cifras de riesgo de exclusión social que ha aportado Gil en el debate de cerca de un 25% de la población en riesgo de situación de pobreza, el secretario autonómico señaló los principales problemas sociales sobre los que busca actuar el programa FSE+.

"Aunque se ha reducido, existe todavía una brecha de género. Además, existe una brecha de edad en la que el 29% de los menores de 16 está en riesgo de exclusión social y hay una última brecha que es la del código postal con la que, dependiendo de dónde nazcas puedes tener más o menos oportunidades", aseguró.

Carlos Gil Santiago. Marga Ferrer

Dado que existe un contexto para cada localidad y persona, Gil llama a "personalizar" esta herramienta y evitar que sea simplemente "una medida coyuntural" y que se convierta en pilar estructural de una política social que favorezca la integración.

"Tenemos que buscar herramientas con capacidad de romper el bucle y que permitan que quien percibe la ayuda pueda salir de la zona de exclusión para siempre", destacó.

Ese es el objetivo principal del Fondo Social Europeo en la Comunitat Valenciana, "personalizar la política" para aterrizar en la población todos los beneficios sociales de las ayudas, los cuales ya se vislumbran en casos concretos como los que profesionales de las entidades locales trasladaron en el debate.

Una visión respaldada por la Directora General de Fondos Europeos, Rocío Pont, quien destacó que el programa busca que las regiones "aumenten sus tasas de empleo, tengan una protección social justa y sociedades más inclusivas y cohesionadas".

En concreto, Pont recalcó el papel de los itinerarios de integración, que son procesos de acompañamiento altamente personalizados que buscan la plena integración de las personas vulnerables o en riesgo de exclusión severa.

"No nos tenemos que conformar con herramientas para paliar determinadas situaciones, sino que para revertir esa situación tenemos que poner en marcha actuaciones e iniciativas como el programa del FSE+ y los itinerarios de inclusión social personalizados", apuntó durante su intervención.

Rocío Pont durante su intervención. Marga Ferrer

Actuación que desgranó en profundidad el Director General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat, Pedro Carceller. En concreto, resaltó el papel "fundamental" de los ayuntamientos y explicó que es "deber de las administraciones" favorecer la inclusión y el acceso al empleo.

"Los servicios sociales municipales acogen a la persona, la entrevistan, le hacen un diagnóstico de su situación y, con ella, pactan ese itinerario de inclusión, el cual conlleva una serie de talleres, formaciones y experiencias que contribuyen a la inclusión", señaló.

Además, pese a los preocupantes datos de exclusión social que prevalecen en la actualidad, Carceller celebra la disminución el índice de exclusión severa en la autonomía en dos puntos en los últimos años.

Pedro Carceller en el debate. Marga Ferrer

En este contexto, animó a los ayuntamientos a continuar "apostando" por el programa y agradeció el trabajo que estos hacen a la hora de favorecer la inclusión social y laboral.

Itinerarios de inclusión social

Para el Subdirector General de Prestaciones Sociales de la Generalitat, Diego Bonet, estos itinerarios de inclusión social se rigen a partir de las "tres íes": 'Intervención Integral Individual'.

Un modelo de atención directa que es considerado por los expertos como "la verdadera columna vertebral del sistema social"; papel que también resalta el jefe de servicio del Fondo Social Europeo, Daniel Ruiz, quien subrayó que estos programas trabajan única y exclusivamente por y para las personas.

Diego Bonet. Marga Ferrer

Además de su impacto vital en la ciudadanía, estos itinerarios otorgan "estabilidad jurídica, administrativa y presupuestaria al sistema municipal". Bonet destacó que esta solidez permite dotar a los ayuntamientos de una estructura de personal perdurable que garantiza la continuidad en la atención de los usuarios a largo plazo.

Ruiz explicó que el programa FSE+ en su totalidad cuenta con una ayuda movilizada de 343 millones de euros. Dentro de este ambicioso marco, el coste total destinado a los itinerarios de inclusión social gestionados por las entidades locales, cuya cofinanciación por el FSE+ es del 60 %, asciende a 11.957.000 euros.

Si se suma lo invertido en el anterior periodo (2014-2020) y las previsiones del programa actual, la Generalitat habrá movilizado casi 21,3 millones de euros específicamente en esta acción

Daniel Ruiz en el debate. Marga Ferrer

Los resultados de este acompañamiento sostenido son completamente tangibles. Al respecto, Carceller detalló que solo el año pasado se logró beneficiar a más de 7.000 personas. "Se ofrecen segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades", asegura.

"La persona en el centro"

Quienes conocen de primera mano las historias son los ayuntamientos, las entidades locales que acompañan a las personas. Ellos trabajan como la "entidad frontera" que permite aterrizar los fondos europeos y convertirlos en herramientas de inclusión real, adaptando los recursos a las necesidades de cada persona y territorio.

En el Ayuntamiento de Ontinyent, el programa de itinerarios ha atendido a casi 900 personas, con alrededor de 300 usuarios activos actualmente. "Para mí es un orgullo ver que a una persona le han dado el certificado de profesionalidad y está trabajando, totalmente integrada y con una calidad de vida", afirmó Paula Soler, concejala del Ayuntamiento de Ontinyent.

Paula Soler en su intervención. Marga Ferrer

De igual manera, Àngela Martí, técnico del consistorio de la localidad, explicó la dificultad y el trabajo para ejecutar todos los programas. "Tenemos muchos casos de éxito, pero en todos ellos es muy necesario el acompañamiento y trabajar la autoestima y las rutinas de la persona", aseguró.

Por su parte, Aroa Mira, concejala del Ayuntamiento de Alcoy, destacó la importancia de "poner a la persona en el centro" y de "coordinar" a todos los departamentos municipales para superar barreras como la brecha digital o el idioma.

"Es un programa que está dando sus frutos. En inclusión siempre cuesta más, pero ha tenido cambios que lo han mejorado. Es importante que los ayuntamientos estén al lado de los que lo necesitan", apostilló.

Aroa Mira en el debate. Marga Ferrer

Además, Mariola Sara ha explicado que en el año 2025, Alcoy gestionó un total de 536 expedientes, de los cuales 199 eran hombres y 337 mujeres. "Apostamos por la integración en la comunidad, por esa atención central en la persona y, sobre todo, por mejorar sus situaciones", subrayó.

Por otro lado, Isabel Monfort, concejala del Ayuntamiento de Burriana, explicó que en la localidad el trabajo social se organiza dividiendo el municipio en seis zonas, adaptando además la formación a la realidad laboral de su entorno con cursos específicos, como los de poda, recolección de frutos o carretilleros para la industria cerámica.

Isabel Monfort. Marga Ferrer

Pese a que alegan una "carencia" a nivel de profesionales disponibles, desde el consistorio cuentan con más de 100 expedientes activos y han recibido más de 600 solicitudes.

Casos de éxito

En este sentido, cada localidad dio a conocer un caso de éxito de inserción social gracias a los itinerarios de integración y el programa. Cristina Marco expuso la historia de un joven de 24 años de la localidad castellonense.

La técnico del Ayuntamiento de Burriana explicó que llegó a España en un proceso migratorio "muy complejo con una barrera idiomática absoluta".

Pese a carecer por completo de una red familiar de apoyo, encontró en los servicios sociales la guía para trazar su proyecto de vida, combinando la ayuda de la Renta Valenciana de Inclusión con su deseo de seguir formándose. Acompañado a lo largo de seis años, consiguió alquilar una habitación, aprender el idioma y estudiar.

"Con este caso trabajamos seis años y finalmente él ha conseguido una integración. Él, en enero de este año vino al despacho y nos pidió suspender la Renta Valenciana de Inclusión porque había sido contratado de manera indefinida", detalló Marco.

Cristina Marco en su intervención. Marga Ferrer

Al igual que en Burriana, tanto Alcoy como Ontinyent cuentan con historias con final feliz. En Alcoy, tal y como expuso Sara, una familia de origen marroquí con dos hijos menores, a través del acompañamiento integral de los servicios sociales, lograron esa integración social.

Codo con codo con la administración, lograron hitos como la escolarización de los niños, la regularización de sus papeles y un aprendizaje del idioma en "tiempo récord".

Mariola Sara. Marga Ferrer

Superadas estas primeras barreras, el matrimonio cursó con éxito certificados de profesionalidad. Posteriormente consiguieron empleos indefinidos, él en una empresa de electricidad y ella en una de limpieza.

Por último, en la localidad de Ontinyent, Martí resaltó el caso de una mujer migrante víctima de violencia de género que, gracias al acompañamiento del programa, logró "empoderarse, divorciarse, encontrar empleo y llegar a participar activamente en el consejo municipal de mujeres de la localidad".

Àngela Martí. Marga Ferrer

Para poner el broche final al debate, Carlos Gil Santiago insistió en que el verdadero objetivo de estas políticas deben ser siempre las personas, advirtiendo sobre el peligro de la excesiva burocracia.

El secretario autonómico concluyó poniendo en valor la imprescindible labor de los ayuntamientos y abogó por apostar por la prevención social frente a la reacción e intensificar una "comunicación bidireccional" que garantice que ningún problema municipal se quede sin respuesta.

"La colaboración entre administraciones es la clave para lograr la plena inclusión ciudadana", destacó Gil.