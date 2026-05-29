Entró en vigor: un trabajador tiene derecho a un plus salarial si su jornada se desarrolla entre las 22:00 y las 06:00 horas

En sectores como la hostelería, la sanidad o los colectivos de seguridad, el plus de nocturnidad es uno de los complementos salariales más habituales. Sin embargo, muchos desconocen que tienen derecho a cobrar ese extra si trabajan durante la noche.

Este complemento está regulado por el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en el artículo 36, donde se establece que el trabajo nocturno está comprendido entre las 22:00 y las 6:00 horas.

La ley reconoce además que quienes trabajen dentro de esa franja horaria deben percibir una retribución específica por ello. Pero, pese a que está reconocido por la ley, la normativa no fija una cantidad concreta para este plus por nocturnidad.

El importe depende del convenio colectivo aplicable en cada sector o empresa, ya que es la negociación colectiva la que determina cuánto debe cobrarse por trabajar de noche. Por ello, los expertos recomiendan revisar tanto el convenio como la nómina para comprobar si este complemento está incluido correctamente.

El Estatuto de los Trabajadores también aclara cuándo una persona pasa a ser considerada trabajador nocturno. En concreto, lo será quien realice al menos tres horas de su jornada diaria dentro del horario nocturno o quien tenga previsto trabajar durante la noche un tercio de su jornada anual.

Esto implica que incluso aquellos empleados que solo trabajan una parte de su turno dentro de la franja nocturna también tienen derecho a percibir el plus correspondiente.

Por ejemplo, un trabajador cuya jornada termine a las 22:30 horas debería cobrar el complemento por ese tiempo trabajado de noche.

Aun así, existen algunas excepciones en las que la empresa puede no abonar este plus de forma independiente.

Ocurre cuando el salario ya contempla expresamente el trabajo nocturno, cuando la nocturnidad forma parte de la propia naturaleza del puesto o cuando se compensa mediante descansos equivalentes.

Empleo en la Comunitat

En paralelo, el mercado laboral valenciano continúa mostrando una evolución positiva.

La Comunitat Valenciana alcanzó en marzo de 2026 un total de 2.263.853 afiliados a la Seguridad Social, tras sumar más de 21.800 nuevos cotizantes en un solo mes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.