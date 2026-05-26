El "reto" de la IA en empresas y administración: "Todos los trabajadores deben ver que no es una moda pasajera"

Debate de EL ESPAÑOL y Veolia sobre la IA en las empresas. Marga Ferrer

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para quedarse. Se trata de una herramienta que cualquiera puede utilizar, y que bien empleada, puede dar muchos frutos. Ahora el "gran reto" en el ámbito profesional es que los trabajadores vean que "no es una moda pasajera".

Así lo aseguraron las voces expertas de diferentes empresas y organizaciones durante el debate 'Inteligencia artificial en las organizaciones: visión de futuro y liderazgo' organizado este lunes por EL ESPAÑOL y Veolia, con la participación de la Generalitat Valenciana.

En este encuentro, celebrado en Hubgrade by Veolia Valencia, participaron Marian Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio; Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana; Inmaculada Coma Tatay, vicerrectora de Transformación Digital de la UV; Elisa del Río, directora del Área Técnica de la CEV; Cristina Baixauli, directora de Innovación de Veolia en la Comunitat Valenciana; Jorge Laderas Rubio, Group Data & AI Manager de Dacsa; y Vicent Botti, director general de ValgrAI.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, puso en valor la "transformación profunda" de la sociedad "a gran velocidad" a raíz de la IA durante la apertura del debate: "No estamos ante una moda pasajera".

"La IA son herramientas que, lejos de eliminar a personas, van a potenciar el conocimiento y la capacidad humanas", destacó Cano. En ello coincidieron todos los participantes a lo largo de la conversación.

En relación con su campo más próximo, la administración autonómica, la consellera destacó la utilidad de estas herramientas para "automatizar procesos y personalizar la atención al ciudadano".

Esto, apuntó, es precisamente "lo que demanda la ciudadanía, administraciones más ágiles y próximas": "La IA nos lo permitirá".

En general, entiende que la inteligencia artificial "es útil", pero es momento de hacer "que sus consecuencias no sean un problema".

Por ello, añadió, la IA "será lo que decidamos construir entre todos con ella".

Marian Cano, durante el debate de EL ESPAÑOL y Veolia sobre la IA en las empresas. Marga Ferrer Valencia

La directora de Innovación de Veolia en la Comunitat Valenciana, Cristina Baixauli, también lo tiene claro: "Esto no es una moda, la IA está aquí para crecer a gran velocidad".

Para que una empresa implemente con éxito la inteligencia artificial en su organización, Baixauli ve dos pilares fundamentales: los datos "ordenados" y un "liderazgo fuerte" para proyectar el cambio.

"Si no hay impulso de la alta dirección es imposible una transformación", aseguró.

En la misma línea, subrayó que en casos así se debe "hacer partícipes" a los trabajadores: "Hay que reunir a las personas y hacerles ver que el cambio es necesario".

Pero, según considera, existe un problema. Es complicado que todas las personas "se comprometan". Por ello ve crucial "creerse que la IA no es una moda pasajera".

Ni nada que vaya a quitarle el trabajo a un empleado: "Los números dicen que con la IA se van a crear más puestos, pero muchos van a tener que reconvertirse y no están preparados para hacerlo".

De hecho, el único problema que ve Baixauli a la implantación de la IA en las empresas es que "se está haciendo al revés".

"Las empresas vamos por detrás de las personas, llega la IA porque ya la usamos en el ámbito personal", aseguró. Y añadió: "Esto no ocurre en otros momentos de la historia".

Baixauli puso como ejemplo un caso de éxito de Veolia: "Antes, los jefes de planta tenían que transcribir a mano unos datos y revisarlos, tardaban horas. Ahora lo hemos automatizado y una IA les hace un informe y destaca las anomalías".

Cristina Baixauli, durante el encuentro. Marga Ferrer Valencia

El secretario autonómico de Innovación de la Generalitat, Eduardo Pascual, puso en valor el "cambio profundo" que se vive actualmente con la implantación de la IA: "Debe generar auténticas transformaciones en procesos internos".

Y hacerlo esto de manera colectiva y no individual, ya que esto es uno de los problemas actuales: "El uso de la IA se aborda de manera individual y sin criterio, no se maximizan las ventajas".

Tanto a nivel personal como empresarial, Pascual cree que el reto con la IA es "trasladar a todos que puede servir para hacer cosas que hasta ahora no éramos capaces por nosotros mismos".

El secretario autonómico detalló algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha desde la Generalitat para lograr esta transformación digital.

Así, destacó la colaboración público-privada con ayudas para empresas, pymes y autónomos para que las organizaciones integren la IA.

También ayudas para financiar proyectos de innovación de procesos, así como de formación en IA.

A nivel interno, Pascual subrayó el funcionamiento del plan 'GVA Confía', un registro de algoritmos que recoge los sistemas que utilizan IA "para tener transparencia de cara al ciudadano".

Eduardo Pascual, durante el debate sobre IA. Marga Ferrer Valencia

La vicerrectora de Transformación Digital de la Universitat de València, Inmaculada Coma, analizó la aplicación de la IA desde la perspectiva docente, donde cree que está "el principal reto".

"La IA nos ha arrasado, los estudiantes han empezado a utilizarla antes de que los planes de estudio la incorporen", aseguró.

Así, Coma distinguió el uso de la IA en dos ámbitos: el de la universidad como empresa y el de la universidad como institución docente.

A nivel empresarial, la vicerrectora reconoce que la UV debe incorporar estas herramientas "además de la formación del personal", ya que "sin buenos datos no se puede utilizar la IA para nada".

En cuanto al plano educativo, destacó las herramientas que están implantando "para ayudar al estudiante a realizar tareas de autoevaluación o resumen de contenidos".

Inmaculada Coma. Marga Ferrer Valencia

La directora del Área Técnica de la CEV, Elisa del Río, destacó el gran porcentaje de empresas (un 66%, según un estudio de la patronal valenciana) que todavía "no utiliza la IA o lo hace de forma desorganizada e inconsciente".

Explicó que "no existe una estrategia de incorporación de la IA en las empresas", algo que ocurre, según Del Río, porque "están más enfocadas en páginas web y redes".

Para ella, esta visión de la IA como herramienta potente de trabajo debe nacer "desde arriba", algo en lo que coincidieron el resto de los participantes.

"Es una cuestión organizacional, si el director no tiene claro lo que hay que hacer con la IA, no avanzan", señaló.

Ella, como representante del tejido empresarial de la Comunitat, detecta que el "gran reto" actualmente está en la formación en universidades y empresas.

Entiende que no utilizar estas nuevas herramientas "es como tener calculadora y no usarla", y asegura que lo importante es "transformar a las empresas".

Elisa del Río. Marga Ferrer Valencia

El Group Data & AI Manager de Dacsa, Jorge Laderas, puso en valor la anticipación de su empresa al uso de estas herramientas: "En 2024 ya incorporamos la IA, fuimos bastante pioneros".

Así, explicó cómo durante estos años, la empresa creó una 'Oficina de la IA' y, a raíz de ella, una 'Oficina del dato'.

"Nos dimos cuenta de que necesitábamos buenos datos para tener buenos resultados en la IA", señaló.

Para él, este es el principal problema de las empresas: "Históricamente no le hemos dado el cariño que deberíamos al dato". Para él, la "piedra angular" al querer utilizar la IA.

Se refiere a la necesidad de registrar, a nivel empresarial, toda la información necesaria para poder operar con las nuevas herramientas.

Además, Laderas detecta otra cuestión que puede ser un obstáculo para algunas empresas: la rapidez con la que avanza la tecnología.

Se trata de una situación que va ligada, según explica, a la "dependencia" que existe en España de tecnologías extranjeras. "No tenemos control de lo nuevo que saldrá", añadió.

Así, reconoció que las empresas "intentan desde hace muchos años automatizarse", algo que en ocasiones resulta complicado: "Vivimos en una vorágine de nuevas tecnologías cada día, esto es un freno, la empresa necesita certidumbre", aseguró.

Jorge Laderas. Marga Ferrer Valencia

El director general de ValgrAI, Vicent Botti, subrayó una cuestión de base: "En noviembre de 2022 no se descubrió la IA, se democratizó".

Explicó cómo la IA nació como campo de estudio en 1956, y desde entonces "algunas empresas ya la utilizaban". Fue en pleno siglo XXI cuando se abrió a cualquier ciudadano.

Ahora, a su parecer, la misión de las empresas es "convencer a los trabajadores de que la IA no está para reemplazarlos".

"Está para que ellos tomen decisiones de manera más fácil con la ayuda de la IA", destacó.

Por ello, para Botti la llegada de estas herramientas a una empresa es la oportunidad para "ser más productivos, ganar más, expandir el negocio y necesitar más personal" en lugar de reducir la plantilla.

En cualquier caso, para llegar a este punto, el director general de ValgrAI cree que es importante "dar formación amplia en IA", no centrar la enseñanza en herramientas concretas.

Se trata de "ser agnóstico", apuntó, y "dar formación con todos los modelos para que cada uno decida".