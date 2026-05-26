Ya es oficial: la ayuda de hasta 21.400 euros del Gobierno para pagar la reforma de la cocina o el baño de casa

El Gobierno de España concede ayudas económicas de hasta 21.400 euros para reformar el baño o la cocina de la vivienda.

Se trata de una ayuda que pertenece a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se perciben en caso de hacer una renovación energética de la vivienda.

En la Comunitat Valenciana, la Generalitat centraliza toda la información relativa a los fondos en GVANEXT, una herramienta de información y asesoramiento para los ciudadanos.

Así, no se trata de hacer una obra para lograr una mejora estética del baño o cocina, sino que debe tener un fin más profundo: reducir el consumo de energía.

Eso sí, igualmente se trata de una buena oportunidad para modernizar estas habitaciones, mejorar las instalaciones y reducir el coste de su mantenimiento.

Además de esta subvención, el Gobierno ha habilitado una línea de avales del ICO para facilitar que las comunidades de propietarios y particulares puedan pedir créditos bancarios para cubrir la parte de la obra que no paga la ayuda.

Esta realmente proviene de la Unión Europea, pertenece a los fondos NextGenerationEU, y no tributan en el IRPF.

En total se cuenta con un presupuesto de 3.420 millones de euros que se destinan a la rehabilitación residencial.

De esta forma, el Gobierno de España quiere que para el año 2030 se renueven, al año, alrededor de 300.000 viviendas anuales.

Esta ayuda económica se otorga con un fin más que ambicioso: hacer que España llegue a las 510.000 viviendas con su renovación de energía hecha antes del 30 de junio.

De hecho, esta es la clave para que el Gobierno de España subvencione la reforma del baño o cocina.

Esta obra deberá ir ligada a una reducción de al menos el 30% del consumo de energía no renovable o disminuir la demanda de refrigeración y calefacción en un 7%.

Lograr uno de estos objetivos, inevitablemente, supone una reforma integral de la vivienda. Porque la mayoría de ellas incluye la sustitución de carpinterías por otras que contribuyan a ello.

Además, también es requisito contar con un experto que certifique el ahorro energético de la vivienda expidiendo un certificado antes y después de la obra.

Estas ayudas se gestionan a través de las comunidades autónomas, y cada una cuenta con un porcentaje de los fondos en función del número de viviendas de cada región.

Eso sí, cabe tener en cuenta que las solicitudes no se otorgan en función de unos requisitos, sino que son de concurrencia simple: quien antes lo presente tiene ayuda, hasta que se agote el dinero.

De esta forma, en caso de tratarse de una reforma integral, el propietario podrá percibir hasta 21.400 euros en caso de que el ahorro energético mínimo sea mayor del 60%.

Si la actuación solamente conlleva la mejora de la eficiencia, con un ahorro energético mínimo del 30%, la subvención máxima estimada es de entre un 40 y un 80% del coste.