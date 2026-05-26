Confirmado por el Gobierno: los jubilados podrán trabajar como autónomos o a tiempo parcial sin perder su pensión

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Europa Press / Matias Chiofalo

Los jubilados podrán trabajar como autónomos o a tiempo parcial sin perder completamente su pensión.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para que, quienes quieran compatibilizar el empleo y la pensión, "puedan hacerlo de una forma más sencilla y beneficiosa para ellos".

En estos términos se ha pronunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al consejo.

Esta modalidad de jubilación -flexible- ofrece la posibilidad para aquellas personas jubiladas que, voluntariamente, y si ese es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad laboral y compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o, como novedad, con la realización de una actividad por cuenta propia como autónomo.

La última es, precisamente, una de las novedades del anuncio: los autónomos podrán acogerse a esta modalidad, que antes tenían vetado el acceso, siempre que no hayan estado dados de alta en los tres años anteriores a la fecha de jubilación.

Hasta ahora, solo se le permitía a los asalariados.

Además, no será necesario esperar un periodo mínimo desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible. Se podrá acceder en cualquier momento, una vez reconocida la pensión.

Incentivos económicos

Otra de las mejoras del régimen jurídico es la ampliación de la jornada laboral compatible con la pensión, por lo que se permitirá trabajar entre un 33% hasta un 80% de la jornada. Antes de la reforma, el porcentaje oscilaba entre el 25 y el 75%.

Además, quienes deciden volver a trabajar seis meses después de jubilarse podrán mejorar la cuantía de su prestación económica con incentivos adicionales.

Las jornadas a tiempo parcial que se encuentren entre el 55% y el 80% incrementarán el importe de la pensión en un 25% adicional; mientras que las que sean iguales o superiores al 33% pero inferiores al 55% subirán un 15% adicional.

En el caso del trabajo autónomo, el pensionista podrá percibir hasta 25% de la pensión mientras desarrolla la actividad compatible.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador seguirá teniendo la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

Reforma de las pensiones

La norma, que entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se enmarca en la reforma de pensiones acordada por Gobierno, sindicatos y empresarios y aprobada en 2024.

La nueva regulación se aplicará a todos los regímenes de Seguridad Social, a excepción del de los funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

"Estas medidas lo que hacen es continuar la senda de reformas que ya iniciamos en 2021 para hacer más flexible el paso del empleo a la jubilación", ha señalado Saiz.

"Por cierto, reformas que ya están dando sus frutos", ha indicado, para añadir a continuación: "Les voy a dar un dato en primicia que hemos conocido hoy mismo: la edad de acceso a la jubilación en abril de 2026 se sitúa en los 65,5 años. Para que se hagan una idea, la edad media de jubilación en 2019 eran 64,4 años".

Como ha dicho la portavoz del Gobierno, "esta es la muestra de que estamos creando un marco más amplio y más atractivo; más adaptado a los tiempos modernos para trabajadores y trabajadoras".

"Un marco que nace, por cierto, de la escucha al diálogo social y a los propios trabajadores. Un marco que no expulsa el talento senior que quiera seguir aportando, insisto, desde la voluntariedad, y que da más y mejores opciones a quienes quieran afrontar el tránsito de la vida activa a la jubilación", ha zanjado.

Comunitat Valenciana

Según los datos del cuarto trimestre de 2025 de la Generalitat, el número de personas pensionistas residentes en la Comunitat Valenciana es de 956.599, 5.284 más que el trimestre anterior, y 14.427 más que el mismo trimestre del año anterior.

De ellas, 481.524 corresponden a hombres (50,3%) y 475.074 (49,7%) a mujeres.

Un 89,1% de los pensionistas perciben una única pensión, mientras el 10,9% perciben dos pensiones. Este último dato es significativamente diferente en el caso de las mujeres y de los hombres (un 18,2% de las mujeres perciben dos pensiones frente al 3,7% de los hombres).