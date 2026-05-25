Lion Capital Group estrena su Departamento de Obra Nueva con proyectos firmados por Antonio Altarriba

Lion Capital Group busca "crecer en el sector y evolucionar en su actividad" con su nuevo Departamento de Obra Nueva, una división estratégica de la empresa valenciana para crecer en el segmento residencial de nueva construcción tras cinco años de expansión en el sector inmobiliario valenciano.

La empresa, nacida en Valencia y con presencia ya consolidada en toda la Comunitat Valenciana, ha desarrollado durante este tiempo una actividad centrada principalmente en la vivienda de segunda mano.

Ahora, la compañía da un paso más en su evolución apostando de forma decidida por la promoción y comercialización de obra nueva en un momento marcado por la falta de oferta residencial y el aumento de la demanda.

La nueva división trabajará tanto en la comercialización de promociones desarrolladas por terceros como en proyectos propios bajo la marca Lion Development.

Actualmente, Lion Capital Group cuenta con siete proyectos en cartera, de los cuales cinco se encuentran activos en diferentes municipios del área metropolitana de Valencia.

En esta nueva etapa, el grupo apuesta por la arquitectura de "alto nivel" en sus promociones. La colaboración con el arquitecto valenciano Antonio Altarriba se convierte en uno de los grandes pilares de la estrategia de la compañía.

El estudio de Altarriba firma el exclusivo proyecto Santa Bárbara Rocafort, una promoción de cinco viviendas ubicada en una de las zonas residenciales más demandadas y de mayor nivel adquisitivo de Valencia.

Las viviendas, con precios entre 1,3 y 1,5 millones de euros, han sido concebidas bajo una propuesta arquitectónica donde el diseño contemporáneo, la integración con el entorno y la calidad constructiva adquieren un papel protagonista.

"La presencia de Antonio Altarriba aporta un importante valor diferencial al proyecto y refuerza el posicionamiento de Lion Capital Group dentro del mercado residencial premium valenciano, donde el diseño arquitectónico se ha convertido en uno de los factores más valorados por compradores nacionales e internacionales", destaca la compañía.

Zonas estratégicas

Entre las promociones activas de la compañía destaca también Residencial Victoria, en La Eliana, un proyecto de 19 viviendas que ya ha vendido la totalidad de sus unidades y cuyos precios partían desde 185.000 euros.

La cartera de obra nueva incluye igualmente Masamagrell Villas, una promoción de seis viviendas unifamiliares de tres plantas con precios por debajo de los 400.000 euros, así como Campolivar Living, en Godella, compuesto por dos viviendas pareadas de diseño con un precio de 790.000 euros.

Finalmente, Lion Capital Group trabaja también en el desarrollo de una promoción de 41 viviendas en Moncada.

La puesta en marcha de esta nueva división se produce en un contexto de fuerte tensión inmobiliaria en Valencia y su área metropolitana, donde la escasez de vivienda nueva disponible continúa impulsando la subida de precios.

El sector inmobiliario prevé incrementos de entre el 5% y el 7% en el precio de la vivienda durante 2026, una tendencia impulsada por la elevada demanda residencial y la limitada capacidad de generación de nueva oferta.

Expansión de Lion Capital Group

La apertura del nuevo Departamento de Obra Nueva llega acompañada de un importante proceso de crecimiento tanto en su actividad habitual como en otras líneas de negocio como Loker Finance.

Con esta evolución, Lion Capital Group consolida su presencia en toda la Comunitat Valenciana y refuerza su posicionamiento como una de las inmobiliarias valencianas con mayor crecimiento durante los últimos años.

La estrategia digital ha sido también uno de los grandes motores del crecimiento de Lion Capital Group.

Durante el último año, la compañía ha alcanzado cerca de 19 millones de visualizaciones en redes sociales, consolidando los canales digitales como una de sus principales herramientas de captación y posicionamiento de marca.