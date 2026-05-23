Entró en vigor: la ayuda de hasta 115 euros al mes por hijo menor de 18 años que muchas familias desconocen

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migracione, Elma Saiz. Europa Press / Isa Saiz

Muchas familias desconocen que existe una ayuda económica estatal por cada menor a cargo destinada a aquellas con ingresos bajos.

Pero, ¿de qué se trata? El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) forma parte del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aunque se puede conceder de forma independiente.

Como informa la propia página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se solicita junto con el formulario del Ingreso Mínimo Vital, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad.

Los límites de renta y patrimonio del CAPI son más amplios y, por tanto, sí es posible recibir esta prestación en solitario. Su objetivo es combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias.

La medida entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un instrumento clave de apoyo a la infancia. Fue una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Estos son los requisitos a tener en cuenta:

Se puede recibir aunque no cobres el IMV.

Depende de los ingresos y patrimonio de la unidad familiar.

Se cobra mensualmente y varía según la edad de los hijos.

Respecto de la cuantía fija por menor a cargo, en 2026 se han establecido los siguientes tramos:

115 euros al mes para familias con menores de tres años.

para familias con menores de tres años. 80,50 €/mes para mayores de tres años y menores de seis.

para mayores de tres años y menores de seis. 57,50 €/mes para mayores de seis años y menores de 18.

Además, para ser beneficiario del CAPI es necesario cumplir el rango de ingreso mensual del hogar según el tipo de unidad de convivencia.

Los umbrales de renta para ser beneficiario del CAPI.

Natalidad y conciliación

Respecto de los fondos para el fomento de la natalidad y la conciliación familiar, el Ayuntamiento de Valencia también otorga una ayuda económica por cada persona menor nacida o adoptada en el municipio de Valencia durante el año 2025.

El consistorio busca apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento o adopción y facilitar la conciliación familiar.

El subsidio se ha ampliado a las personas nacidas o adoptadas en la ciudad durante el año 2026, en una partida que se ha incrementado.

Pueden solicitarla las personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras que residan en el municipio de Valencia y cumplan con los requisitos de la convocatoria.

Este trámite permite solicitar una única ayuda de hasta 400 euros por cada persona menor nacida o adoptada durante el año 2026.