Ya es oficial: se amplía el plazo para solicitar la ayuda de hasta 25.000 euros a las empresas por contratar a jóvenes

Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha ampliado hasta el próximo 15 de octubre de 2026 el plazo para solicitar las ayudas destinadas a fomentar la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas y de personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria.

"Facilitar que un mayor número de empresas y personas trabajadoras autónomas puedan acceder a estas subvenciones dirigidas a impulsar el empleo estable y mejorar las oportunidades laborales de los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral", ese es el objetivo que persigue esta ampliación.

Tal y como ha detallado la Administración autonómica en un comunicado, la convocatoria de ayudas al empleo juvenil cuenta con una dotación de 3,7 millones de euros y está destinada a fomentar la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas de entre 16 y 30 años inscritas en Garantía Juvenil.

Las ayudas pueden alcanzar los 25.000 euros por contratación, en función de las características de la persona contratada, y están dirigidas a empresas y personas autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.

Para poder beneficiarse de la subvención, las personas beneficiarias finales deberán estar inscritas en Labora y haber permanecido desempleadas durante al menos tres meses antes de la contratación.

Según la Generalitat, el paro juvenil "sigue siendo uno de los grandes retos del mercado laboral" y por ello Labora desarrolla "programas específicos dirigidos a jóvenes, combinando orientación, formación y ayudas a la contratación para facilitar oportunidades reales de empleo".

Los últimos datos reflejan una "evolución positiva", destaca la Generalitat. En abril de 2026 el paro juvenil se situó en 17.411 jóvenes, el mejor dato para este mes en toda la serie histórica y supone además un descenso del 2,2 por ciento respecto al último año.

Medidas impulsadas

Entre las medidas impulsadas por Labora destacan las ayudas para que los ayuntamientos contraten a jóvenes desempleados y les faciliten una primera experiencia laboral, así como los talleres mixtos de empleo y formación dirigidos a menores de 30 años.

Asimismo, Labora ha ampliado también el plazo de las ayudas dirigidas a fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria, dotadas con 4,5 millones de euros.

Estas ayudas están orientadas a favorecer la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, desempleados de larga duración, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.

La subvención oscila entre los 10.000 y los 25.000 euros por contrato indefinido, dependiendo del colectivo y de las circunstancias de la persona contratada.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat y toda la información sobre ambas convocatorias está disponible en la web de Labora.