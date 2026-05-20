Es oficial: los funcionarios tienen derecho a cuatro días extra de vacaciones al año en función de su antigüedad

Óscar López, ministro para la Función Pública y la Transformación Digital.

Los funcionarios españoles podrían tener hasta cuatro días más de vacaciones cada año en función de su antigüedad.

En concreto, la ley permite a las administraciones aplicar días extra de libranza en función de la cantidad de años trabajados en ese puesto.

Así lo establece el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), en su disposición adicional decimocuarta sobre 'Días adicionales de vacaciones por antigüedad'.

Esta ampliación de las vacaciones está recogida, más concretamente, en el Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, y hace que cada administración reconozca este derecho en sus normas internas.

"Cada administración pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos", detalla el texto.

Se trata de una medida que afecta, en la Comunitat Valenciana, a los más de 291.000 empleados públicos que forman parte de todas las administraciones.

Pero esto no se aplica automáticamente a todos los funcionarios que cumplan el requisito de la antigüedad, sino que es cada administración la que deberá acordarlo y aprobarlo.

Esto es porque la norma engloba a los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos y universidades públicas.

Así, será cada una de estas administraciones las que decidan si sus funcionarios pueden disfrutar de estos días extra en función de sus años trabajados o no.

Eso sí, cabe tener en cuenta que esta disposición sobre las vacaciones adicionales nombra a los funcionarios públicos en general.

En otros casos, algunas medidas afectan únicamente a un grupo de trabajadores públicos. Por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas.

Se trata de una nueva norma que solamente se aplica a los trabajadores de la Administración General del Estado.

De esta forma, a partir de ahora, la jornada laboral de los funcionarios de la AGE se reduce a 35 horas semanales. El cómputo anual queda así en 1.533 horas de trabajo efectivo.

La medida ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y afecta a 220.000 trabajadores en toda España, 13.500 de ellos en la Comunitat Valenciana.

La misión es clara: el Gobierno busca con esta decisión mejorar la conciliación laboral y familiar de los trabajadores.

Hasta el momento, los funcionarios de la AGE contaban con una jornada de 37,5 horas semanales. Tras el acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno de España y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, se reduce en hora y media.