El sector citrícola alerta de la desinformación sobre el zumo de naranja: en los últimos años, su consumo ha bajado un 30%

"Más contexto y menos alarmismo", esta es la base que propone el sector citrícola para que el zumo de naranja escape de la "desinformación" de la que alertan en un contexto en el que Internet y las redes sociales han "transformado" la alimentación.

Para alcanzar este objetivo, el Comité de Gestión de Cítricos y Zumos Valencianos del Mediterráneo, junto con la ayuda de la Universidad Complutense de Madrid y la Generalitat, han elaborado el informe 'Efectos de la [des]información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja' para reivindicar la importancia de "comunicar bien" sobre el zumo 100% exprimido.

"Hemos asistido a una proliferación de titulares que atacan al zumo de naranja, que producen una mezcla de conceptos y confusión en el consumidor entre el zumo natural y los néctares y bebidas azucaradas", ha afirmado la presidenta del CGC, Inma Sanfeliu.

Este contexto les ha llevado a poner en marcha la iniciativa 'Nada más que zumo nada menos que zumo' para reivindicar las diferencias entre los distintos productos y los beneficios del zumo 100% exprimido.

Como parte de esta iniciativa nace el informe junto con otras acciones como la campaña publicitaria 'Presumo de mi zumo' o el videojuego conocido como 'Zumotron'.

"Hemos visto que el zumo de naranja se ha visto como una excusa para generar audiencia dentro de un entorno muy competitivo, se ha creado una dictadura del clickbait con el zumo", han expresado.

Todo ello ha tenido un impacto directo sobre la industria y el propio consumo de zumo de naranja, que ha generado una desinformación "a nivel internacional" sobre el producto.

Pero, además, las asociaciones aseguran que se ha producido un descenso del consumo de zumo a raíz de esta situación. En datos, ante los medios de comunicación, Sanfeliu fija la disminución del consumo en un 30% en los últimos años.

"Somos una industria que, pese a todos los beneficios que tenemos, no hacemos publicidad. Tenemos un producto absolutamente natural que lo aporta todo. Como es perfecto, toda la vida se ha vendido bien, pero ha cambiado la manera de comunicar. El sector citrícola no está en esa ola y debemos estar en esa ola", ha asegurado Carlos Artigues, consejero delegado en Zuvamesa.

El informe

En esta línea, el informe presentado este lunes por el sector citrícola busca responder a cómo Internet "ha cambiado la alimentación" en una sociedad que cada vez se informa más a través de redes sociales y otros canales tecnológicos.

"Las decisiones de consumo se basan muchísimo en Internet, más del 80% de las decisiones de consumo se basan en Internet", reconoce el estudio. En concreto, cifra la toma de decisiones a partir de Internet en el 81,4%.

Junto con esta tendencia digital, el informe también alerta sobre los nuevos formatos y la "transformación" de las cabeceras y los periódicos que llevan a un "cambio de criterio y dinámica".

Ahí es donde nace la que el sector califica como "dictadura del clickbait" con el zumo. "Hay una simplificación extrema que huye del matiz, esta es la preocupación principal del sector", ha explicado Juan...

De la misma manera, el estudio ofrece una serie de recomendaciones a los usuarios y medios de comunicación para dar a conocer los múltiples beneficios del producto y evitar que prolifere la desinformación.

"Circulan bulos"

Por su parte, la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, M.ª Àngels Ramón-Llin, ha defendido el zumo de naranja 100 % exprimido frente a la creciente desinformación alimentaria.

Durante su intervención, la directora general ha advertido de que "la desinformación sobre alimentos está influyendo de forma clara en los hábitos de consumo" y ha señalado sobre el zumo de naranja "que circulan bulos que distorsionan su perfil nutricional y reducen su consumo".

Asimismo, ha señalado que "los mensajes simplificados y alarmistas se difunden con más facilidad que la evidencia científica".

La directora general ha recordado que el zumo de naranja 100 % exprimido "no contiene azúcares añadidos y solo incorpora los azúcares naturales de la fruta", por lo que ha lamentado que se haya equiparado "de forma injusta con refrescos azucarados a pesar de tratarse de un producto que aporta hidratación, vitamina C, potasio y compuestos bioactivos".