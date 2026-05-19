Ford fabricará en Almussafes el 'Bronco' pero solo 200.000 anuales, desde 2028 y puede que para relevar al 'Kuga'

Tras dos años sin concreciones, Ford arrojó luz este lunes sobre la incógnita que sobrevuela la planta de Almussafes desde el año 2024, cuando anunció que produciría un nuevo vehículo multienergía que llegaría en 2027.

A través de un comunicado, la firma norteamericana ha dado a conocer los planes para la planta valenciana, aquella calificada de "fundamental para la transformación" de la compañía. Almussafes, finalmente, fabricará este nuevo modelo a partir del año 2028, tras años en mínimos de producción con el Kuga como único modelo.

Se trata de un SUV "compacto y robusto" de la familia Bronco, un lanzamiento al que se suman otros cuatro modelos de la firma que también ha anunciado y que están previstos para finales de 2029.

Comenzará a producirse en el año 2028 -pese a que la compañía no ha detallado el momento del año en el que comenzará la fabricación- y se espera que salga a la venta en 2029, según el calendario que ha fijado Ford.

En este sentido, por los plazos de salida al mercado del nuevo turismo y por la naturaleza del coche, ya que llevaría la plataforma del Kuga, fuentes de la planta de Almussafes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia apuntan a que este nuevo modelo podría ser el relevo del propio Kuga, aunque no existe confirmación oficial sobre ello.

Cabe recordar que este diario ya informó de que ingenieros alemanes trabajaban en Almussafes en la planta Body 2 de la compañía, donde se ensambla el Kuga. En esta misma planta, se esperaba ya entonces que se produjese el nuevo coche, con la plataforma de este y piezas del Bronco.

En cuanto al volumen de fabricación, las mismas fuentes apuntan a que la producción de este nuevo coche alcanzaría las 200.000 unidades anuales, de modo que no llegaría a lo previsto inicialmente.

La cifra se queda lejos de la anunciada inicialmente por Ford Europa cuando se dio a conocer que Almussafes produciría un nuevo modelo multienergía, ya que se preveía que alcanzara las 300.000 unidades al año, tal y como informó al sindicato mayoritario de la planta, UGT.

A esto se suma el retraso de los plazos de su llegada a la planta. Primero se habló de inicios de 2027 para posteriormente atrasar la fabricación al segundo trimestre de ese mismo año. Finalmente, llegará en 2028, como mínimo, un año después de lo previsto.

Todo ello en un contexto de incertidumbre también en el seno de Almussafes, donde no solo estaban pendientes del anuncio de este nuevo modelo, sino que también debían hacer frente a la situación laboral de la plantilla.

Otro de los puntos candentes de la compañía es la posible compra de Geely de la planta Body 3 de Almussafes, o al menos el ensamblaje en la fábrica valenciana de coches de la compañía china, posibilidades sobre la que no mencionó ni concretó nada este lunes.

Bronco como "referencia"

En cuanto a cómo será el nuevo modelo que Ford ha anunciado para Almussafes, fuentes conocedoras de los trabajos que se estaban llevando a cabo en la fábrica ya avanzaron a este diario que la plataforma de los nuevos coches sería la misma que la del Kuga.

Además, ya detallaron que los trabajos se llevarían a cabo con la "referencia" del Bronco, el modelo que finalmente llegará a Almussafes.

De hecho, las primeras especulaciones en la planta apuntaban a la llegada de un Bronco crossover, "una versión más pequeña para Europa con la plataforma del Kuga". Una descripción muy cercana a la ofrecida por Ford con un coche "compacto y robusto".

Bronco de Ford. EE

Según apuntaban las primeras informaciones, el objetivo de los operarios de la factoría pasaba por fabricar 950 unidades diarias de dos variantes del nuevo modelo.

Sin embargo, según las fuentes consultadas por este diario, el total anual llegaría a las 200.000 unidades anuales en lugar de las 300.000 previstas.

Producción en mínimos

En cuanto a la producción de la planta, desde el año 2024, Ford centra toda su producción de Almussafes exclusivamente en el modelo Kuga, una reducción de actividad que ha tenido un fuerte impacto en los niveles de producción de la planta.

En cifras, en 2025 se ensamblaron alrededor de 98.500 vehículos, un 17,6% menos que el año anterior, pese a contar con capacidad para fabricar hasta 400.000 unidades anuales.

Según los datos recopilados por este periódico, el pasado ejercicio fue el peor en términos de producción desde la puesta en marcha de la planta en 1976.

"Es una oportunidad"

En este contexto de mínimos históricos, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera "una excelente noticia" el anuncio de Ford sobre la adjudicación de la fabricación del modelo Bronco a la planta. Para la patronal valenciana, la adjudicación "refuerza la confianza en la capacidad industrial de la Comunitat Valenciana".

En un comunicado, ha subrayado que la apuesta de Ford por Almussafes "debe interpretarse también como una oportunidad para reforzar el posicionamiento industrial de la Comunitat y consolidar un ecosistema empresarial altamente especializado, innovador y con capacidad de adaptación".

"La decisión supone además un elemento de tranquilidad y confianza para todas las empresas proveedoras vinculadas a la factoría y para los miles de personas trabajadoras cuya actividad depende, directa o indirectamente, de la evolución de Ford Almussafes", ha expresado el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha celebrado el anuncio como "una gran noticia para toda nuestra industria".

Asimismo, ha resaltado que "apostar por la Comunitat Valenciana es hacerlo por el talento y el futuro", y ha asegurado que Ford "lo sabe bien". "La Comunitat Valenciana es motor de confianza, innovación y oportunidades", ha destacado el president.