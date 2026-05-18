Ford anuncia que el coche que fabricará en Almussafes será un 'Bronco' compacto y que su producción se retrasa a 2028

Ford ha anunciado qué coche fabricará en los próximos años en su planta de Almussafes tras meses pendiente del calendario del proyecto de la fábrica.

Se trata de un SUV "compacto y robusto" de la familia Bronco, un lanzamiento al que se suman otros cuatro modelos de la firma que también ha anunciado y que están previstos para finales de 2029.

Así lo ha comunicado este lunes la compañía, que, además de dar detalles sobre cómo será el modelo que se fabricará en Almussafes, ha fijado el comienzo de la producción en el año 2028.

Cabe recordar que cuando la firma anunció el nuevo modelo multienergía que llegaría a la planta valenciana, afirmó que su producción comenzaría en el año 2027. Más tarde amplió ese plazo a mediados de 2027.

Pero, con el anuncio oficial, la fecha final se ha atrasado hasta el año 2028, un ejercicio más tarde de lo proyectado inicialmente.

En el comunicado de la firma, sin embargo, se detalla cómo serán los modelos pero no se revela nada sobre el posible acuerdo con la china Geely para fabricar en Almussafes.

En cuanto a la producción de la planta, desde el año 2024, Ford centra toda su producción de Almussafes exclusivamente en el modelo Kuga, una reducción de actividad ha tenido un fuerte impacto en los niveles de producción de la planta.

En cifras, en 2025 se ensamblaron alrededor de 98.500 vehículos, un 17,6% menos que el año anterior, pese a contar con capacidad para fabricar hasta 400.000 unidades anuales.

Actualmente, salvo por el Kuga que se produce en la planta Body 2, el grueso de la fábrica está vacío, pese a ser una enorme factoría donde hace apenas unos años Ford ensamblaba hasta cinco modelos: Connect, Mondeo, S-Max y Galaxy, además del mencionado Kuga.

La inversión para lograr la gran capacidad productiva que ahora no se aprovecha fue millonaria. En la factoría valenciana llegaron a trabajar más de 9.000 personas, cifra que se ha visto reducida a más de la mitad.

Según datos de UGT, sindicato mayoritario en la factoría, el pasado ejercicio fue además el peor en términos de producción desde la puesta en marcha de la planta en 1976.

Cinco nuevos vehículos

Al nuevo turismo de la familia del Bronco que llegará a Almussafes en el año 2028, Ford también suma cinco nuevos vehículos a su producción en Europa.

A él se sumarán también como modelos fabricados en Europa un nuevo eléctrico pequeño para el segmento B, un SUV eléctrico pequeño y dos crossover multi-energía.

En cuanto a Almussafes, el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick aseguró que la planta de Almussafes sería "fundamental en la transformación" de la compañía en el continente, según informó UGT.

Ford Pro

Junto con el nuevo coche de Ford para Almussafes, la firma también ha acordado redefinir el papel de Ford Pro, su división de vehículos comerciales, que evolucionará su rol en España de fabricante a socio de productividad para empresas de todos los tamaños, aprovechando el software y los servicios para maximizar el rendimiento de cada vehículo.

La estrategia respalda el objetivo global de Ford de generar el 25% del Ebit de Ford Pro a partir de software y servicios.

Ford Pro también ampliará su gama de productos con dos nuevos vehículos diseñados para trabajos muy diferentes. Por un lado, ofrecerá la Ranger Super Duty, su camioneta pickup "más vendida en Europa durante 11 años consecutivos".

Y, por otro lado, Ford contará con la nueva Transit City, que será una nueva furgoneta totalmente eléctrica creada específicamente para flotas que operan en zonas urbanas densamente pobladas.

"Con un amplio despliegue de productos y tecnología para clientes comerciales y particulares previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y las empresas europeas", ha resumido Baumbick.