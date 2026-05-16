Sara y Ainara, empresarias financiadas por Juan Roig: el dinero que pagas por el alquiler logran convertirlo en ahorro

Las jóvenes emprendedoras Sara Recalde y Ainara Iturain han creado un modelo de negocio que sirve como "trampolín" a la emancipación.

Se trata de un modelo de negocio "disruptivo" que fomenta la 'compra' de habitaciones, es decir, hacer que pagar un alquiler habitacional no sea tirar dinero a un pozo sin fondo.

De hecho, su potencial es tal que las emprendedoras son residentes en Lanzadera, la aceleradora de 'startups' de Juan Roig.

Sara y Ainara tienen 26 años, y se conocieron en la universidad mientras estudiaban la carrera de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación (LEINN). Un grado "un poco raro" pero "súper práctico" que incitó a ambas "a emprender desde el día uno".

"Tus asignaturas son montar una empresa y facturar con cliente real", explica Sara. Así, ambas empezaron a trabajar juntas en distintos proyectos. "Algunos salieron mejor y otros peor", recuerdan.

Tras varios intentos, e incluso llegando a separar sus caminos, Sara y Ainara se reencontraron para impulsar Yorsio. "Una manera inteligente de alquilar piso", explican las emprendedoras. Ahora el proyecto cumple su segundo año.

La idea nace, de hecho, de dos personas que han vivido compartiendo piso de alquiler desde que se emanciparon al empezar la universidad.

Explican que la edad media de emancipación en España es de casi 31 años, y de comprar una vivienda son casi 41: "Las cifras dan miedo, es el país europeo donde los jóvenes más tarde nos compramos la primera vivienda".

Lo de emanciparse es relativo, porque puede que, como ellas, vivan compartiendo piso de alquiler.

"Siempre hemos pensado que si a día de hoy tuviéramos todo el dinero que nos hemos gastado compartiendo piso, tendríamos la entrada de una casa", apuntan.

Así, pensaron en cómo "convertir el gasto en ahorro" durante unos años que consideran "cruciales" para aumentar el colchón económico: "Queremos ser el trampolín a la emancipación".

De esta manera nació su proyecto, Yorsio. "Nuestra misión es que el alquiler no caiga en saco roto", subrayan las jóvenes.

El funcionamiento es sencillo: "Es el alquiler con opción a compra de toda la vida, pero amortizamos parte del dinero que se paga mensualmente por una habitación o un estudio".

Este modelo hace que las barreras de entrada sean "mucho menores", explican, ya que "no hace falta tener ahorrado un 5% de entrada, se entra pagando un alquiler normal".

Para Sara y Ainara se trata de "la forma inteligente de compartir piso".

Porque al pagar la mensualidad clásica de un alquiler, parte de ese importe -entre un 10 y un 15%- se destina a un fondo de ahorro.

Este dinero no surge de 'la nada', y no se consigue subiendo el precio del alquiler. Ambas explican que "se ahorra una parte del pago en función del buen comportamiento del inquilino".

"En 7 o 10 años puedes tener entre 12 y 14.000 euros ahorrados", subrayan. Y añaden: "No es la entrada de una casa, pero sí que puede ser un impulso para la siguiente operación".

Actualmente, detalla Sara, en 'Yorsio' cuentan con un volumen de 50 habitaciones distribuidas por España.

Su filosofía les lleva a crecer poco a poco, ya que quieren "validar muy bien el producto y satisfacer a todas las partes, inquilinos y propietarios".

No se trata de propietarios individuales, sino que trabajan "con patrimoniales que tienen 20 o 30 pisos o edificios enteros".

En cuanto a los clientes, estos contaban con un formulario en la página web que les agendaba una llamada con el equipo de 'Yorsio'.

"Ahora lo hemos pausado porque tenemos 4.500 personas en cola y controlamos mucho el volumen que tenemos", detallan.

Gran apuesta

La 'startup' de Sara y Ainara llamó la atención de Lanzadera, el programa de aceleración de empresas de Juan Roig.

Se trata de la primera aceleradora de 'startups' en España y la séptima de Europa, y en ella ayudan a los emprendedores a potenciar y monetizar sus ideas.

"Estuvimos seis meses, luego renovamos otros seis, y ahora somos residentes", relatan ambas jóvenes.

Esto significa que cuentan con oficina en las propias instalaciones, por lo que tienen un lugar físico donde ir a trabajar y desarrollar su proyecto.

"A ellos les gusta decir que quieren pasarte de un punto A a un punto B", resalta Sara. Y añade: "Están más acostumbrados a ayudar a empresas que ya tengan un modelo mínimamente validado que si empiezas de cero con una idea".

Así empezaron ellas. Con un tutor que "es como un director de proyecto" y que les guio durante el proceso.

"Te analiza, te da recursos, te cruza con personas y te apoya si vas a levantar una ronda de inversión", relatan.

Para ellas, esto se puede resumir en "dos tipos de formaciones": "Te ayudan en aquello que estés más flojo, como marketing o finanzas, y te dan el modelo de calidad total, que es el que utiliza Mercadona".

De esta forma, 'Yorsio' tiene sus objetivos claros: "A corto plazo, reducir en cinco años la edad de emancipación de los jóvenes".

"También creemos que podemos llegar a ser la plataforma líder en España", asegura Sara. Después llegaría su expansión a otros países europeos como Portugal, Italia y Francia. "Pero primero hay que consolidarse", resalta.