Ford plantea un nuevo acuerdo laboral para la planta de Almussafes pero no despeja dudas sobre la llegada de Geely

Han sido semanas intensas para Ford y su planta de Almussafes. Con la hoja de ruta del futuro de su factoría en España todavía sin definir y los rumores de una posible compra de la china Geely para producir en Valencia, la multinacional ha convocado a los sindicatos para negociar un nuevo marco laboral.

La dirección de Ford ha planteado este jueves en una comisión consultiva con los sindicatos de Almussafes la constitución de una comisión negociadora la próxima semana con el objetivo de renovar el acuerdo por la electrificación firmado en 2022, que a su vez permitió alcanzar el Mecanismo RED del ERTE.

Así lo ha transmitido el sindicato mayoritario, UGT, quien ha valorado "de forma positiva" la iniciativa, dado que supone "hablar del futuro de los próximos años de la fábrica", lo que a su vez permitirá "despejar muchas incógnitas". Además, UGT Ford ha detallado también que celebrará una asamblea de afiliados el próximo 1 de junio.

Por su parte, desde STM Intersindical han apuntado que la reunión de la comisión consultiva ha sido "bastante corta" y en ella les han explicado la voluntad de la compañía de impulsar "un nuevo acuerdo de cara al futuro".

El sindicato da "por supuesto" que el acuerdo de electrificación "ha sido muy positivo y ha conseguido que, de cara a la dirección, una posición muy competitiva", aunque ha matizado que la perspectiva de la plantilla "no es la misma".

En base al acuerdo de 2022, ha indicado que les han expuesto que ahora "es momento de renegociar un nuevo acuerdo para establecer un marco nuevo que nos dé una estabilidad y un futuro para los nuevos vehículos que vendrán y que sigamos con un futuro optimista".

Por ello, ha informado de que se ha constituido la comisión para que la próxima semana empiece "una nueva negociación para un nuevo acuerdo".

Sin "noticias estrella"

Sin embargo, la reunión ha vuelto a finalizar sin "ninguna noticia estrella" sobre la plantilla ni otras cuestiones como la posibilidad de la llegada de un fabricante nuevo a la factoría.

Cabe recordar que semanas atrás el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, visitó la fábrica valenciana y aseguró que la planta de Almussafes sería "fundamental en la transformación" de la compañía en el continente, según informó UGT.

También hay que apuntar el rumor de las últimas semanas sobre la posible compra de la planta Body 3 de Almussafes de parte de la firma china, una transacción que fuentes de la compañía negaron y tildaron de "especulaciones" a este diario.

Por lo tanto, los trabajadores se quedaron sin escuchar avances sobre asuntos clave como el nuevo vehículo previsto para 2027, la posible llegada de Geely o la continuidad del ERTE Red tras la reunión de este jueves

Desde STM-Intersindical señalaron que la empresa no comunicó novedades sobre una ampliación del ERTE ni sobre posibles despidos colectivos. Tampoco hubo referencias a la entrada de nuevos fabricantes en la factoría valenciana ni a proyectos industriales inmediatos para la planta.