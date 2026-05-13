Cuatro empresarios valencianos presentan Bivolare, la primera plataforma digital que sacará vivienda al mercado

Cuatro empresarios especializados en inversión inmobiliaria, gestión hotelera y operaciones financieras han presentado Bivolare, la primera plataforma digital que permitirá que se incremente la oferta de vivienda en el mercado.

La nueva compañía tecnológica, presentada oficialmente este miércoles en la Fundación de Estudios Bursátiles, está enfocada a modernizar el mercado de la compraventa de activos hoteleros, suelos terciarios y operaciones de deuda inmobiliaria.

Permitirá realizar los procesos 100% online, con inteligencia artificial y automatización documental.

El proyecto ha sido impulsado por Fernando Oñiga, analista inmobiliario y CEO de Bivolare; Jesús Barca, experto en análisis y gestión de deuda hipotecaria; Luis Fernández, profesional hotelero con más de 25 años de experiencia en gestión y revenue management; y Sergio Navarro, directivo financiero especializado en el ámbito hotelero y de la construcción.

"La tecnología puede ayudar a sacar vivienda al mercado más rápido que muchas medidas políticas", ha explicado Luis Fernández durante su intervención.

Los cuatro socios han presentado una plataforma B2B diseñada para profesionalizar y democratizar el acceso a oportunidades de inversión inmobiliaria y hotelera, conectando a propietarios, inversores cualificados, family offices y operadores.

"Cuando una operación tarda meses en cerrarse, muchas veces no solo destruye inversión, destruye también vivienda potencial, empleo y dinamización económica", ha concluido Fernando Oñiga.

Según han comunicado, en España, el mercado de activos distressed (con problemas financieros) supera actualmente los 80.000 millones de euros.

Sergio Navarro, Fernando Oñiga, Luis Fernández y Jesús Barca presentan Bivolare. EE

Gran parte de las operaciones vinculadas a deuda inmobiliaria, activos hoteleros y suelo continúan realizándose mediante métodos tradicionales: llamadas telefónicas, documentación dispersa, cadenas interminables de intermediación y procesos de análisis que pueden alargarse durante meses.

En el sector hotelero, además, el acceso a información crítica para valorar una operación suele convertirse en uno de los principales frenos para el cierre de transacciones.

La lentitud en la entrega documental, la falta de trazabilidad y el intrusismo generan desgaste tanto en vendedores como en compradores.

Bivolare nace precisamente para "romper con ese modelo", convirtiéndose en "la primera plataforma digital B2B que conecta directamente a propietarios de activos con inversores cualificados, eliminando capas innecesarias de intermediación y reduciendo significativamente los tiempos de operación".

Jesús Barca ha destacado el acceso diferencial que ofrece la compañía: "El valor de Bivolare no es solo la tecnología puntera. Es darte acceso a oportunidades de deuda inmobiliaria con descuento que antes solo existían para fondos institucionales".

Por su parte, Oñiga ha puesto el foco en la transparencia y el respaldo real de las operaciones.

"No vendemos humo. Vendemos posiciones de deuda respaldadas por inmuebles reales, adquiridas a 40-70% de descuento, con escritura pública notarial", ha precisado.

La plataforma digitaliza el 100% del proceso, desde la publicación del activo hasta el cierre de la operación, incorporando además herramientas de inteligencia artificial para la validación documental, el análisis de riesgos y el matching automático entre activos e inversores.

Modelo de negocio

El modelo de negocio de Bivolare se estructura sobre tres verticales estratégicas: activos hoteleros, deuda hipotecaria y de consumo, y suelos terciarios, ofreciendo un ecosistema integral para inversores y operadores profesionales.

Al respecto, Fernández ha subrayado una de las claves: la visión profesional y especializada de la plataforma.

"Una plataforma B2B diseñada exclusivamente para profesionales: inversores cualificados, family offices y operadores del sector inmobiliario y hotelero donde profesionalizaremos y democratizaremos por completo el acceso y análisis de activos hoteleros en venta y búsqueda de gestor", ha señalado.

Gracias a esta tecnología, Bivolare permite desbloquear activos parados, conectar compradores reales y profesionalizar completamente el acceso a oportunidades inmobiliarias y hoteleras.

Además, la plataforma integra entidades bancarias, notarías, tasadoras, despachos jurídicos, auditores y partners de due diligence, ofreciendo un ecosistema orientado a garantizar seguridad jurídica, rapidez operativa y eficiencia comercial.