El Grupo Pamesa cierra 2025 con unas ventas de 1.147M pero su beneficio disminuye en un 8,8% por el coste del CO2

Pamesa Grupo Empresarial alcanzó en 2025 una facturación consolidada de 1.147 millones de euros en las ventas relacionadas directamente con el sector cerámico en sus tres líneas de negocio: cerámica, energía y materias primas. Supone 13 millones de euros menos que el ejercicio anterior, un descenso del 8,8%.

Así lo ha detallado el presidente de Pamesa, Fernando Roig, en la presentación de los resultados de la compañía para este 2025, donde además ha asegurado que se vislumbran años "muy difíciles para el sector cerámico" dado el incremento del coste energético y la incertidumbre global.

Durante la rueda de prensa donde ha dado a conocer las cifras de la compañía, Roig ha valorado de manera positiva los resultados pese a la ligera bajada de los beneficios a causa de los derechos del CO2, según el propio presidente.

En cuanto al desglose de las ventas del pasado ejercicio, Pamesa cerró 2025 con 926 millones de euros en ventas de cerámica, un valor que se mantiene con respecto al pasado año.

En energía, la cifra se incrementó en un 16%, alcanzando los 45 millones de euros, y en materias primas aumentó un 6%, llegando a los 177 millones de euros.

Pese a disminuir casi un 9% con respecto al año anterior, el beneficio de la compañía todavía rebasa el umbral de los 100 millones de euros con 101 millones, 13 millones menos que en 2024.

Durante la rueda de prensa, Roig ha achacado ese descenso de los beneficios al pago de impuestos correspondientes a los derechos del CO2, los cuales han incrementado de 12,7 millones a 25,2 millones de euros en el año 2025, según los datos de la compañía. "Prevemos que su coste será mayor en 2026", ha lamentado Roig.

Sin embargo, pese a la disminución de los beneficios, el presidente de Pamesa ha defendido que han realizado "una buena gestión". Aunque, de igual modo, ha apuntado a los problemas generados por el precio del gas, el cual puede todavía incrementar.

"En 2026, el aumento del precio del gas y la energía será alrededor de un 15% como consecuencia de la guerra", ha defendido.

El coste de la energía como consecuencia del conflicto en Oriente Medio es una de las principales preocupaciones del grupo, tal y como ha reconocido su presidente, y marcará la línea a seguir el próximo año. Ejercicio en el que Roig espera incrementar en más de un 5% las ventas.

Estrategia de 2026

En este sentido, de cara al año 2026, Pamesa ha fijado diferentes líneas de actuación como la renovación del Showroom de Natucer, la puesta en marcha de una nueva línea de gran formato de 120x800 en Pamesa Porcelánico e inversiones destinadas en ahorro energético por valor de 15 millones de euros.

También cabe destacar la puesta en marcha del primer horno 100% eléctrico de la compañía que se instalará en Ecoporcelánico y la inversión que el grupo llevará a cabo en el proyecto Pamesa Net Zero.

Por otro lado, también ha rendido cuenta de las actuaciones realizadas en 2025, entre las que el grupo ha destacado la inversión en dos nuevas prensas continuas en Almazora, la puesta en marcha de un tercer horno en Ascale y las inversiones realizadas en minas, así como la incorporación de Natucer a la compañía.

Datos y mercados

En cuanto a los datos ofrecidos por Roig, ha asegurado tener "los mejores distribuidores del mundo para conseguir los mejores clientes". En total, cuentan con 12.500 clientes, exportan a 162 países y el 67% de la producción se destina a la exportación.

Sobre la plantilla, este 2025 ha crecido en un 12% hasta alcanzar los 3.469 empleados, de los cuales, el 97% de la plantilla es fija. Además, Roig ha destacado que aglutinan el 22% del empleo en el sector.

Sobre los mercados en los que opera Pamesa, Roig también ha valorado de manera positiva el mercado estadounidense pese a la tensión bélica, asegurando que "está funcionando bien".

Con respecto al mercado español, también ha defendido su "buen funcionamiento". "Cada vez vendemos más y mejor en España", ha asegurado. Además, ha celebrado el desarrollo de vivienda por el cual se verán beneficiados.