Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 50.000 euros del Gobierno de España para reformar tu casa

El nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno de España para los próximos cuatro años, hasta 2030, ha traído consigo nuevas ayudas dirigidas a toda la población que desee adquirir o alquilar una vivienda.

En concreto, los pequeños municipios y las zonas rurales son dos de las zonas del territorio en las que más oportunidades hay para los nuevos propietarios o los que ya tienen una casa allí.

La razón es que el nuevo plan contempla ayudas de hasta 50.000 euros para reformar y acondicionar una vivienda si los propietarios cumplen unos requisitos concretos.

Tal y como detalla el plan, en materia de rehabilitación de inmuebles, el Ejecutivo central contempla distintas cuantías según el tipo de actuación. En primer lugar, para llevar a cabo "obras de mejora", el Gobierno otorga tres cantidades distintas según el tipo de reforma.

Para acometer reformas estructurales, se podrán obtener hasta 8.000 euros por vivienda

En cuanto a las ayudas para mejorar la accesibilidad, los propietarios podrán obtener hasta 13.000 euros por vivienda

Por último, las ayudas para la rehabilitación energética pueden alcanzar hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste total

Tras ese primer bloque de subsidios, también se han habilitado ayudas para la rehabilitación de inmuebles en cascos históricos. Por un lado se ha habilitado una ayuda extra de hasta 30.000 euros cuando la vivienda a rehabilitar esté en un casco histórico o cuente con especial protección patrimonial.

Es por ello que, una vivienda ubicada en un casco histórico que acometa mejoras en su estructura, en su accesibilidad y en su eficiencia energética podrá obtener una ayuda de hasta 50.000 euros.

En último lugar, en cuanto a la rehabilitación de viviendas, otra parte de las ayudas se centra en la despoblación y la vivienda vacía. El Gobierno también ha creado ayudas para reformar viviendas que lleven vacías más de dos años con hasta 30.000 euros de financiación.

Para acceder al subsidio, sin embargo, los interesados deberán poner las viviendas en alquiler a un precio asequible por un plazo mínimo de cinco años, ese es el único condicionante.

Además, también con el objetivo de fomentar la compra de viviendas en los núcleos menos poblados, si la casa a rehabilitar se encuentra en el medio rural, la ayuda puede ascender hasta los 35.000 euros. Así lo detalla el nuevo y recién aprobado Plan Estatal de Vivienda.

Requisitos

Cabe recordar que estas ayudas se gestionan a través de convocatorias autonómicas (por ejemplo, por parte de las consejerías de Vivienda y Obras Públicas), pero la financiación se reparte entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que aporta hasta el 60%, y la comunidad, que cubre el resto.

En la práctica, el propietario presenta la solicitud en su comunidad y, si cumple los requisitos, obtiene una subvención que cubre una parte importante del coste de la reforma.

Para acceder a la ayuda, la vivienda debe ser domicilio habitual o destinarse a alquiler asequible, con el compromiso de mantener ese uso durante varios años (normalmente entre 5 y 10, según la convocatoria).

Comunitat Valenciana

Por su parte, en la Comunitat Valenciana también se suma en materia de vivienda el Plan VIVE, una iniciativa de la Generalitat Valenciana para impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027.

Mediante el Plan VIVE se busca generar cerca de 74.000 empleos, movilizar miles de millones de euros de inversión y beneficiar a decenas de miles de personas, reforzando la rehabilitación urbana y la regeneración de barrios.