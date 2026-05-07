Ya ha entrado en vigor: los trabajadores podrán ampliar el cobro del paro de 3 a 6 meses si buscan empleo en otro país

Los trabajadores que residan en países pertenecientes a la Unión Europea (UE) están de suerte. Cambiar de empleo, de país y de vida, será ahora algo más fácil.

La UE ha decidido ampliar el tiempo durante el que un trabajador puede cobrar su prestación por desempleo. De hecho se duplica, pasa de 3 a 6 meses.

Pero esto no ocurre en cualquier caso. Únicamente podrán beneficiarse de esta medida aquellos trabajadores en paro que quieran trabajar en otros países europeos.

En la Comunitat Valenciana, la población parada que técnicamente podría prolongar el cobro de su prestación por desempleo es de 285.750 personas registradas a finales de abril de 2026.

Hasta el momento, los trabajadores que se trasladaban a otro país podían mantener su prestación por desempleo durante tres meses. Tras esta decisión, el periodo se duplica, e incluso se podría prorrogar más en algunos casos.

Se trata de una medida que pretende facilitar la búsqueda de nuevos empleos, haciendo que el trabajador no se gaste sus ahorros mientras no trabaja, pero busca una nueva oportunidad laboral fuera de su país.

Además, esta forma parte de un acuerdo que busca modernizar el sistema. Así lo explica la Comisión Europea en un comunicado publicado recientemente para dar a conocer la decisión.

La reforma de esta norma de coordinación de la Seguridad Social ha sido respaldada por los países de la UE.

Esta incluye, además de esta mejora, la regulación del pago del desempleo en casos concretos: los transfronterizos.

Esta ampliación del tiempo de cobro de la prestación supone una mejora sustancial para quienes apuestan por salir de su zona de confort.

Además, responde a una realidad: cada vez son más los trabajadores que por motivos profesionales se ven obligados a desplazarse entre países.

De esta manera, la UE quiere que estos desplazamientos sean más fáciles y, sobre todo, seguros económicamente.

Así, el colchón económico de los trabajadores no se reducirá tan drásticamente mientras buscan un nuevo empleo sin obtener ingresos.

Esto conlleva que, además, el trabajador tenga más tiempo para realizar una búsqueda de empleo realista y exhaustiva, ya que en algunos mercados laborales puede requerirse más tiempo.

La medida está complementada por otra novedad importante: en algunos casos será el país donde se trabaja el encargado de pagar el paro.

Se trata de una serie de decisiones de la UE que busca eliminar barreras a la movilidad entre los países europeos sin perder los derechos.