Ya es oficial: Mercadona ya no repartirá la compra a domicilio salvo que el cliente cumpla estos requisitos

La cadena valenciana de supermercados Mercadona implementa un importante cambio en sus servicios a partir de este jueves 7 de mayo.

Desde ese día, la compra que los clientes hagan en tienda solo se repartirá a domicilio si estos cumplen uno de los dos requisitos que contemplan.

La medida afecta a los 1.598 supermercados de todo el país, incluidos los que operan en la Comunitat Valenciana.

Mercadona anunció a sus clientes que a partir del jueves 7 de mayo el servicio de entrega a domicilio deja de estar disponible en algunas tiendas físicas.

Hasta el momento, ir a comprar al supermercado y solicitar el envío de la compra a casa era posible en cualquier tienda, y por cualquier importe.

Se trata de un método que hace la compra más fácil. Sobre todo si se trata de la gran compra mensual en la que una familia carga numerosos productos en el carro.

Así, los clientes podían ir a cualquier supermercado, llenar el carro y pedir el servicio a domicilio abonando los 6,50 euros de gastos de envío.

Ahora esto cambia, y no todas las tiendas físicas permitirán el envío a domicilio. Para averiguar cuáles sí y cuáles no, se debe preguntar en el propio supermercado.

"Para saber si tu pedido puede ser entregado en tu domicilio, solo tienes que facilitar tu dirección y código postal en la tienda más cercana. Allí te informarán si estás dentro de la zona de reparto", explican en su página web.

Ante esta situación, los clientes tienen tres opciones: dejar de solicitar el servicio de envío a domicilio, desplazarse hasta una tienda que lo ofrezca o comprar online.

Porque al realizar la compra a través de la página web, sin acudir al supermercado, sí que está disponible la opción de enviar a domicilio en cualquier caso.

Se trata de un cambio en el funcionamiento de la empresa que llega poco después del gran anuncio durante la presentación de resultados: Mercadona invertirá 3.700 M€ en la 'Tienda 9', con más espacio para frescos.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, explicó que así se pasa "de la tienda por negocios, a tienda por procesos. Habrá más espacio para frescos, tanto para la carne como para el pescado, la fruta y la verdura, como para el Listo para comer". "Todo el congelado estará junto", precisó.

Dijo que "será más cómodo", que está "pensada para hacerlo mejor". Todas las áreas de preparación serán concentradas en un obrador central, indicó la compañía en un vídeo explicativo.

La inversión anunciada por Roig para este nuevo modelo de tienda es de 3.700 millones de euros. Este será el coste de la implementación del concepto en los cerca de 1.700 supermercados existentes, según aclaró Roig preguntado al respecto.