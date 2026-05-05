La gestora inmobiliaria Insula REM incorpora a Luis Ferri como socio para "reforzar" su posición en el mercado

La gestora inmobiliaria valenciana, Insula REM, ha anunciado la incorporación de Luis Ferri como nuevo socio de la firma procedente de CBRE, donde ha desarrollado su carrera durante más de una década.

En la consultoría trabajó como responsable del Departamento de Suelo Industrial de la Comunidad Valenciana. Ahora, llega a la gestora inmobiliaria para "fortalecer el posicionamiento de Insula REM en la línea industrial y logística".

Con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario, Ferri aporta un profundo conocimiento del mercado, sólidas relaciones con los principales actores del sector y una dilatada experiencia en operaciones de inversión, gestión de activos y asesoramiento a clientes institucionales y privados.

Durante su trayectoria en CBRE, ha liderado operaciones de referencia en el mercado valenciano y nacional por volumen de más de 1.000 millones de euros con clientes usuarios finales como Inditex, Amazon, Mercadona, Edwards y para promotores e inversores como, Blackstone, Conrem Tramway, Marqe y P3, entre otros.

Desde Insula REM, su equipo directivo ha destacado que la incorporación de Ferri responde a una estrategia de crecimiento sostenido de la gestora, que busca consolidar su presencia en Valencia y ampliar su actividad hacia nuevas tipologías de activos y operaciones de mayor envergadura.

La firma, reconocida por su conocimiento del tejido empresarial e inmobiliario valenciano, refuerza así su capacidad operativa. Este movimiento se enmarca en un contexto de dinamismo del mercado inmobiliario local, que continúa atrayendo la atención de inversores nacionales e internacionales.

Por su parte, Ferri ha destacado que su incorporación supone "una oportunidad extraordinaria para seguir construyendo" en el mercado que mejor conoce, "junto a un equipo con una visión clara y un proyecto muy sólido".

"Estoy convencido de que juntos daremos un salto cualitativo en los próximos años", ha afirmado.