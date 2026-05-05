Ford tilda de "especulaciones" que la china Geely adquiera parte de Almussafes pero el rumor revoluciona el sector

El posible acuerdo entre la americana Ford y la china Geely para la producción de coches de esta última en la planta de Almussafes adquirió este martes una nueva dimensión. Como reveló en febrero EL ESPAÑOL-Invertia, ambos fabricantes negocian para que los vehículos de la enseña asiática sean ensamblados en Body 3, la más moderna de las plantas de la fábrica valenciana.

Ford había reconocido hasta ahora negociaciones para un intercambio de la producción, pero este martes la publicación especializada La Tribuna de la Automoción dio por hecho que la compañía china, además, habría comprado dicha planta, que el acuerdo incluiría disponer de ese enorme espacio industrial en propiedad.

Preguntadas al respecto, fuentes de Ford España consultadas por este periódico negaron que la transacción de Body 3 se haya producido, y la tildaron de "especulaciones". Geely rehusó a realizar declaraciones al respecto.

Otras fuentes como UGT Ford, sindicato mayoritario de Ford Almussafes y fuente bien informada de la factoría, también optaron por no pronunciarse con rotundidad.

"No vamos a hacer declaraciones públicas sobre este asunto. Cuando haya alguna cuestión clara o decisiones adoptadas, será Ford quien tendrá que anunciarlas por los canales oficiales. Preferimos ser prudentes y no entrar a valorar informaciones o rumores que están circulando hasta que haya algo concreto", manifestaron.

Ninguno de los proveedores, sindicatos, dirigentes políticos ni directivos consultados por este diario confirmó que Ford haya vendido a Geely parte de su fábrica. De hecho, el grueso dudó sobre esta fórmula, al ser Ford Almussafes un gran conjunto industrial no ideado para su parcelación, sino para la ejecución optimizada de cada tarea en un espacio específico.

De hecho, como explicó este medio, el planteamiento ofrecido por la marca americana es que la enseña asiática, además de disponer de la planta Body 3, la más moderna de Almussafes, use Body 1 y la planta doble de pinturas de forma compartida con Ford.

No obstante, los rumores se dispararon este martes por la tibia negativa de Ford. ¿Por qué no ha desmentido con mayor contundencia una información tan concreta y trascendente como la venta parcial de su factoría?, se preguntan fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia. Cabe subrayar que sería la primera planta española, tal vez incluso Europea, vendida a un productor chino.

"Algo está ocurriendo". "Algo está cerca de anunciarse". Es la intuición generalizada, la sensación de que dos partes están cerca de alcanzar un acuerdo trascendente para el futuro de la factoría valenciana. "No tiene demasiado sentido adquirir solo una planta, pero quizá sí que Geely adquiera un porcentaje de toda la factoría", especulan otras fuentes.

Las ventajas

La llegada de Geely a Almussafes, independientemente de la fórmula mediante la que se produzca, es una opción muy atractiva para la empresa china, porque contaría con unas instalaciones modernas en un entorno consolidado para empezar a producir en Valencia con plazos y costes muy inferiores a los de montar desde cero una factoría propia.

Ford, por su parte, rentabilizaría sus espacios en desuso. Además, no supondría un gran contratiempo organizativo para Ford Almussafes, que concentra su fabricación actual del Ford Kuga en Body 2 y Body 1 y prevé hacer uso de estas mismas plantas para ensamblar el nuevo coche híbrido, del que se esperan novedades desde hace semanas.

No hay nada cerrado, pero la voluntad de ambas partes es que el acuerdo se materialice. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se mostró en febrero "optimista". Dijo esperar "buenas noticias a corto o medio plazo".

Geely, además, accedería a una mano de obra experimentada para la que Ford no tiene de momento carga de trabajo suficiente, y a la que debe proporcionar una salida laboral tras ser agraciada con el Mecanismo Red del Gobierno de España.

Las ventajas bilaterales auguran un acuerdo, y se especula incluso con que Ford esté retrasando las novedades sobre su nuevo coche híbrido para comunicarlas a la vez que el acuerdo con Geely, como dos pilares de la solución para el futuro de Almussafes.

"Ford mantiene muchas conversaciones con muchas empresas. Unas veces fructifican. Otras, no". Reconoció recientemente Ford España a EL ESPAÑOL. Este martes se volvieron a remitir a estas mismas palabras, sin variar una coma.

Fue una confirmación relevante, porque Ford no acostumbra a pronunciarse de forma pública sobre acuerdos no cerrados. Además, revela una estrategia desconocida hasta la fecha para aprovechar su infraestructura y mantener su carga de trabajo.

Ford no confirmó el nombre de ninguna otra candidata a ocupar Almussafes, aunque Financial Times informó recientemente de que la marca americana ha mantenido conversaciones con otros fabricantes chinos como BYD y Xiaomi sobre posibles colaboraciones.

Las fuentes consultadas por este periódico subrayan que es solo Geely la firma que cuenta con verdaderas opciones de ensamblar sus coches en Almussafes.

Como viene informando este periódico, Ford Almussafes solo produce un modelo en la actualidad, el Kuga. Sale de la planta Body 2 de la factoría valenciana. Y justo en Body 2 es donde Ford planea producir el nuevo coche híbrido, previsto para el segundo semestre de 2027.

De hecho, ingenieros de Ford procedentes de Alemania trabajan desde principio de año en Body 2 para adecuar las instalaciones a la producción del nuevo vehículo, que tendrá la plataforma del Ford Kuga y componentes del Bronco.

"Será el Bronco, la referencia es la del Bronco, CX735", llegan a asegurar algunos en la planta. El nuevo modelo, sin embargo, no llevará necesariamente este nombre.

En efecto, ese es el código del icónico 4x4 americano, recientemente relanzado por Ford. Pero "es mucho aventurar" que esa sea finalmente la marca del nuevo coche.

Las certezas que sí pudo contrastar este periódico son que los ingenieros se desplazaron a Almussafes para adecuar la planta a la nueva producción, procedían de la central de diseño que Ford tiene en Colonia, Alemania.

Mitad de plantilla

En cualquier caso, la realidad es que, con la excepción de Body 2, el grueso de la fábrica está vacío, pese a ser una enorme factoría donde hace apenas unos años Ford ensamblaba hasta cinco modelos: Connect, Mondeo, S-Max y Galaxy, además del mencionado Kuga.

La inversión para lograr la gran capacidad productiva que ahora no se aprovecha fue millonaria. En la factoría valenciana llegaron a trabajar más de 9.000 personas, cifra que se ha visto reducida a más de la mitad.

Cabe subrayar que no sería la primera vez que la factoría de Almussafes fabrica vehículos ajenos a Ford. Otra compañía asiática, la japonesa Mazda, ensambló a principios de siglo su modelo Mazda 2 en la fábrica valenciana.