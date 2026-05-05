Las cifras del Palacio de Congresos de Valencia en 2025: 94,7M de impacto económico y más de 115.000 asistentes

La actividad del Palacio de Congresos de Valencia generó en 2025 un impacto económico de 94,7 millones de euros en el entorno local.

De ellos, 53,5 son directos por la celebración de congresos, convenciones y eventos, mientras que 41,2 son indirectos en la hostelería, alojamiento, transporte y servicios auxiliares.

Así lo reflejan los datos procedentes de la Asociación de Palacios de Congresos de España (APCE), tal y como ha informado el Ayuntamiento de Valencia, cuya concejala de Turismo, Paula Llobet, preside el consejo de administración del Palacio de Congresos.

Estas cifras avalan el papel del Palacio de Congresos, ha dicho, como "una palanca económica para la ciudad, capaz de activar el tejido empresarial y generar empleo" y consolidan al recinto congresual "como una infraestructura estratégica" del turismo MICE.

El consejo de administración del Palacio de Congresos ha aprobado este martes las cuentas anuales de 2025, que reflejan unos ingresos globales de 5,6 millones de euros.

También comprenden un fondo de maniobra de 2,4 millones, un 7,7% más que el año anterior, lo que garantiza la existencia de recursos suficientes a corto plazo para atender las obligaciones y asegurar la normalidad operativa, según fuentes del ayuntamiento.

El año pasado se registraron 115.573 asistentes y 105 eventos, un 15% y un 5% más que el año anterior, respectivamente. Entre otros, estas cifras de actividad han generado 95.000 pernoctaciones en la ciudad.

Paula Llobet ha destacado que las cuentas de 2025 demuestran "solvencia económica y financiera", y que la combinación de volumen de eventos, calidad de los encuentros acogidos y eficiencia operativa ha contribuido a mantener un equilibrio entre crecimiento y rentabilidad.

Respecto a las inversiones, las cofinanciadas principalmente a través de los Fondos Europeos Next Generation EU ascienden a 579.716 euros y han permitido avanzar hacia un "edificio a la vanguardia en tecnología y eficiencia energética".

Compromiso social y ambiental

En materia de sostenibilidad ambiental, continúa avanzando hacia un modelo de gestión comprometido con el uso responsable de recursos y la utilización de energías renovables para el consumo eléctrico.

El Palacio de Congresos mantiene una alianza con la Fundación Asindown y Gourmet Catering & Eventos para la formación y profesionalización de personas con síndrome de Down.

Además, cerca del 6 % del personal de sala contratado para eventos procede de la Fundación Amigó y la Fundación Asindown.

Para 2026, a día de hoy tiene comprometido cerca del 90% de la cifra de ventas prevista, lo que permite anticipar una facturación final superior a los 5 millones de euros.

Los congresos son la principal actividad del recinto, con el 80% de la facturación total. Entre los congresos más destacados figuran el 'World Congress on Vascular Access', el 'Euroseeds 2026 Congress', el Congreso de Patología Dual, el Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica o el 'ECCE Energy Conversion Congress & Expo'.