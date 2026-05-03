La batalla por alquilar piso en Valencia: cada oferta tiene 85 interesados en solo diez días, muy por encima de la media

La vivienda en alquiler en la ciudad de Valencia y en todo el territorio nacional se encuentra en un nivel de tensión "muy alto". Según el Observatorio del Alquiler, en la capital del Turia, cada vivienda en alquiler tiene una media de 85 interesados en apenas diez días.

Así se desprende del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio, promovido por la Fundación Alquiler Seguro, el cual reafirma que el mercado del alquiler se encuentra en un momento de gran tensión en la mayor parte del país.

En la media de la Comunitat Valenciana, los datos revelan que cada vivienda que se oferta en alquiler cuenta con 66 personas interesadas en un periodo de tan solo 10 días, lo que refuerza que la presión en el mercado inmobiliario es "muy alta".

Sin embargo, en dos de las tres provincias de la autonomía, la tendencia es descendente, aunque los datos todavía dejan entrever que la presión es intensa aún.

En la provincia de Valencia, los datos superan la media de la autonomía, con 85 personas interesadas por vivienda, aunque los valores del primer trimestre de 2026 reflejan un descenso con respecto a los momentos de mayor tensión del mercado del alquiler en los años 2024 y 2025.

Según el Barómetro, en la capital del Turia llegó a haber hasta 125 personas interesadas por cada vivienda en alquiler en el plazo de 10 días. En ese ejercicio culminó la tendencia ascendente que decreció para el año 2025, en el que todavía superaba la barrera de los 100 interesados.

Pese a que ha descendido este primer trimestre de 2026, los datos de la provincia todavía superan en 19 puntos la media de la Comunitat Valenciana.

Por debajo de la media nacional y autonómica se encuentran las otras dos provincias de la Comunitat. Alicante también marca la tendencia descendente de Valencia con 47 personas interesadas por cada vivienda en alquiler. El máximo se alcanzó en el año 2024 con 84 personas interesadas.

La única provincia que sí que ha visto incrementados sus datos ha sido Castellón, que ha fijado un nuevo máximo en el Barómetro de 34 personas interesadas por vivienda en alquiler.

Precio y oferta

En cuanto al resto de métricas que expone el Barómetro, sobre el precio de la vivienda en alquiler, en el primer trimestre de 2026, la media se sitúa en la provincia en los 1.159 euros, 137€ por encima de la media en Alicante.

En la provincia de Castellón, el precio medio no supera los mil euros, en concreto, 753 euros. Sin embargo, la tendencia ascendente se refleja en los datos de las tres provincias, ya que encadenan años de subidas continuados desde el año 2021.

Sobre la oferta, en Valencia cada vez hay menos pisos disponibles para alquilar, ya que ha rebasado por primera vez la frontera de las 40.000 viviendas disponibles, con un total de 39.954 inmuebles, el dato más bajo desde que hay registros.

Datos nacionales

A nivel nacional, la presión en el mercado del alquiler de todo el país es muy elevada, con una media de personas interesadas que casi triplica la de la Comunitat Valenciana. Hasta 141 personas interesadas por cada casa en alquiler hay en España según los datos del Barómetro.

Sin embargo, la media de Cataluña duplica casi esa estadística, ya que llega hasta los 355 interesados por vivienda y la presión es "muy alta", evidentemente. En concreto, en Barcelona cada inmueble alcanza los 453 interesados.

En la capital de España, en la Comunidad de Madrid, el mercado también está muy tensionado, con 118 interesados por vivienda. Una situación que evidencia que la realidad de la provincia de Valencia es equiparable a la de las ciudades más importantes del país.