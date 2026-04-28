Se buscan trabajadores en Valencia: sueldo de 20.000 euros para ser tripulante de cabina de Air Nostrum

La compañía Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, busca en Valencia nuevos tripulantes de cabina de pasajeros.

La empresa se encuentra inmersa en un nuevo proceso de selección de trabajadores para incorporar a su plantilla, y este mes los buscará en Valencia.

Así, Air Nostrum busca a posibles candidatos jóvenes y "con buen nivel de inglés" para sumarse a la empresa con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos.

Air Nostrum es la compañía líder de la aviación regional en España y una de las mayores aerolíneas europeas de su clase.

Opera para el Grupo Iberia bajo la marca Iberia Regional Air Nostrum, y así conecta 59 destinos en 9 países de Europa y Norte de África con su flota de 46 aviones de nueva generación.

Actualmente cuenta con 1.600 empleados, y en sus 32 años de historia ha transportado ya más de 115 millones de pasajeros.

Ahora, la aerolínea está realizando una gira por diversas localidades españolas para tomar contacto con posibles candidatos, y entre estas ciudades se encuentra Valencia.

De esta manera, responsables de la compañía estarán el lunes 4 de mayo en la capital de la Comunitat con una jornada de puertas abiertas.

Durante este día, detallan, "se ofrecerá una visión interna de la compañía y de las características del trabajo".

Aunque en la oferta no se detalla, los tripulantes de cabina suelen tener, en general, un sueldo que oscila entre los 20.000 y los 25.000 euros, dependiendo de las horas de vuelo, destinos y tipo de jornada laboral.

Las entrevistas con los candidatos tendrán lugar en el hotel NH Valencia Center, de la capital del Turia (calle Ricardo Micó, 1), a partir de las 9:30 horas del lunes 4 de mayo.

Los interesados en participar en los procesos de selección deberán introducir previamente su currículum vitae (CV) en la web de la compañía y acudir a la entrevista sin esperar invitación.

Además, los aspirantes tienen que aportar a su llegada al hotel dos fotos de tamaño carné y una de cuerpo entero, una fotocopia del DNI o, si fuera preciso, el permiso de residencia y trabajo, dos copias del CV y una certificación de los estudios finalizados.

Quienes superen la entrevista personal y las pruebas psicotécnicas tendrán la posibilidad de realizar un curso específico de mes y medio en el que recibirán la formación con la que conseguirán el certificado de vuelo junto con las habilitaciones que les permitirán realizar su labor en las diferentes aeronaves de la compañía.