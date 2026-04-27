Lafuente (CEV) lamenta que la política española "se parezca más al 'Duelo a Garrotazos' de Goya que al 'Abrazo' de Genovés"

Vicente Lafuente ha denunciado la "polarización política" que sufre España. Considera que se trata de uno de los "tres grandes problemas" del país.

Al respecto, ha lamentado que la relación entre los partidos, lejos de asemejarse al "'Abrazo' de Genovés" -el cuadro del autor valenciano sobre la concordia expuesto en el Congreso- está mejor reflejada en la pintura "'Duelo a Garrotazos' de Goya".

En este sentido, el presidente de la patronal valenciana ha llamado al diálogo social y al consenso para alcanzar unos presupuestos, tanto a nivel nacional como autonómico en la Comunitat, y ha rechazado el concepto de 'prioridad nacional' incorporado por Vox.

"La prioridad nacional es discutible. Con todo respeto al arco parlamentario actual me niego a volver a dar validez a lo de las dos Españas, que nos ha hecho mucho daño y situaciones como éstas nos llevan a ello", ha criticado.

Así lo ha comunicado el líder de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) durante la conferencia que ha pronunciado este lunes en el Foro Tribuna Mediterránea en el Hotel Las Arenas de Valencia, donde también ha insistido en su "dudosa constitucionalidad".

"No soy jurista, pero por lo que oigo, la dudosa constitucionalidad está encima de la mesa. Por lo tanto, algo que es dudoso yo no lo continuaría, y lo que sí que pedimos es que sepan negociar y ceder", ha agregado.

En un momento de posibles acuerdos entre partidos, tras cargar contra la medida, ha reclamado a los partidos que recuperen el diálogo social y el consenso. Además, ha instado al Ejecutivo central y la Generalitat a sacar adelante sus presupuestos.

"Necesitamos presupuestos. No puede haber condiciones a que salgan, no estamos de acuerdo con vetos, que no sirven para adelantar", ha señalado en referencia a la Generalitat tras el anuncio de Vox de que quiere aplicar la 'prioridad nacional'.

Proceso de regularización

Por otro lado, también ha lamentado que el proceso actual de regularización extraordinaria haya salido adelante sin alcanzar consenso entre administraciones.

"Necesitamos que venga gente, que seamos capaces de formarlos y se adapten a la sociedad, lo más digno es darles un trabajo. Necesitamos personas que trabajen", ha defendido.

"Más allá de la solidaridad que tenemos que tener con estas personas, es imprescindible que este personal venga y seamos capaces de formarlo y se adapte a nuestra sociedad. Lo más digno que le puedes dar a una persona es un puesto de trabajo en el que se pueda ganar su forma de vida y yo creo que tenemos que ser generosos en esta situación", ha dicho.

Además, el representante de los empresarios valencianos ha indicado que le habría "gustado que (esta regularización) hubiera sido un consenso político, que hubiera salido si no por unanimidad, por amplia mayoría, y no ha sido así".

La infrafinanciación, las infraestructuras o la recuperación postdana han sido otros de los temas abordados por Lafuente durante su conferencia en el foro.