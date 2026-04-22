Más del 90% de las empresas valencianas no tiene planes de riesgo: "No están preparadas para una nueva dana"

Casi dos años después de la tragedia de la dana, las empresas valencianas todavía tienen retos que afrontar. Para los ingenieros industriales, las compañías valencianas deben hacer frente a la ausencia de protocolos de contingencia y la falta de digitalización en sus sistemas.

Para dar cuenta de ellos, el Colegio de Ingenieros Industriales ha presentado este miércoles el estudio 'Resiliencia Tecnológica: Impacto y Oportunidades Post-DANA', cuya principal conclusión es que "las empresas valencianas no están preparadas para hacer frente a una nueva dana".

Según los datos, más del 90% de las empresas de la provincia de Valencia no cuenta con protocolos frente a emergencias climáticas como la dana, en concreto un 93,4% de la muestra del informe.

"Ya después de la dana advertimos los problemas que se generaron, por eso hemos querido hacer una verdadera hoja de ruta para las empresas", ha apuntado Federico Torres, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia.

Para ello, han elaborado el informe a partir de la participación de 300 empresas para hacer una radiografía de la salud del tejido productivo en la provincia de Valencia.

"El resultado no es muy satisfactorio, pero es una oportunidad para ver cómo desde el Colegio podemos facilitar y ayudar a las empresas", ha asegurado Torres. En datos, el estudio concluye que tan solo el 6,6% de las empresas dispone de un plan contra riesgos.

Sin embargo, en este aspecto, los ingenieros destacan que "la ausencia de planes no depende del tamaño de la empresa" y apuntan directamente a las grandes empresas, de las cuales solo está preparado el 2,9% en protocolos de contingencia.

"Las empresas más grandes tuvieron una gran dificultad de planificación, y en las más pequeñas fue pura supervivencia", ha explicado Torres sobre la gestión de las compañías durante la dana.

"Un mayor tamaño no asegura una mejor preparación, ni la existencia de planes sólidos ante este tipo de situaciones; es decir, las empresas grandes no están aprovechando bien sus recursos para hacer una gestión eficaz de riesgos", ha asegurado durante la presentación Sergio Gordillo, socio director de Improven.

Es por ello que los expertos destacan dos problemas principales: la ausencia generalizada de una estrategia clara en las empresas y la escasa digitalización de los sistemas de riesgos.

De hecho, a las empresas valencianas, la dana "les cogió totalmente desprevenidos". Según el informe, el 58% de las compañías no tenía planes de riesgo frente a eventos climáticos extremos, mientras que tan solo el 3,2% respondió de manera "eficaz" tras el 29-O.

Digitalización

Respecto a la implementación de herramientas digitales en la gestión de riesgos, el informe pone de manifiesto la ausencia en 9 de cada 10 empresas, aunque el 63% lo está valorando (hay una intención de hacerlo, pero no se ha ejecutado).

Los motivos que argumentan para la falta de implementación de estos sistemas van desde la falta de presupuesto, la rígida cultura organizacional, la dificultad para acceder a financiación o ayudas públicas, la ausencia de talento o falta de referentes en su sector, entre otros.

No obstante, tanto empresas como administraciones tienen "muy claros" los beneficios del uso de herramientas digitales en la gestión de riesgos y destacan las áreas en las que la tecnología podría aportar mayor valor inmediato: alertas tempranas, gestión de la emergencia continuidad del negocio.

Así, la simulación de escenarios, la comunicación y la monitorización de infraestructuras se presentan también como alternativas posibles de mejora.

Hub de innovación

A partir de la radiografía empresarial realizada por los ingenieros, el Colegio plantea la situación como "una oportunidad y un reto". "Pretendemos seguir ayudando a las empresas para que el tejido industrial valenciano esté preparado para afrontar cualquier crisis", ha resaltado Torres.

Para acometer esa tarea, el Colegio ha anunciado la creación de un 'Hub de Innovación' que "promueva un espacio de colaboración público-privada donde empresas y administraciones puedan compartir soluciones concretas en este ámbito".

Tal y como han apuntado, el 72,4% de las empresas está dispuesta a participar en este Hub si está enfocado a acciones concretas y resolutivas y, de ellas, el 68% son micro o pequeñas empresas.

Los sectores que más interés han mostrado en este espacio de colaboración son aquellos más expuestos operativamente frente a los riesgos climáticos como la agricultura, la industria, la energía, las infraestructuras y el transporte.

A través de mesas de trabajo y cuatro fases el Colegio va a poner el foco en la innovación tecnológica, la planificación y ejecución estratégica, la inteligencia artificial y la automatización o el desarrollo de políticas públicas y la colaboración público-privada.

Para abordar estos ejes, el Colegio ha definido su hoja de ruta estratégica para los próximos meses, para ello se pondrán en marcha mesas de expertos especializadas en cada temática con la misión de analizar los desafíos actuales y diseñar soluciones concretas.

Este nuevo espacio funcionará como el motor transformador de la institución, permitiendo que las ideas detectadas se conviertan en temas tangibles que aporten valor real a todos los colegiados, a la sociedad y a la industria.