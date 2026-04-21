Vicky Foods cierra el año 2025 con más de 760 millones en facturación y "consolida" su posición en Europa

Vicky Foods, el grupo de alimentación español, ha cerrado un nuevo año de crecimiento en 2025 gracias a una facturación global de 761 millones de euros, un 9% más que respecto a 2024.

Para la compañía, los resultados de 2025 "refuerzan su posicionamiento como uno de los grupos de alimentación de referencia", en un año marcado por el impulso en su expansión internacional por la inauguración de su primer complejo industrial en Francia.

En términos de actividad, la compañía ha alcanzado un volumen de producción de 254.631 toneladas, un 7% más que en 2024. En paralelo, la plantilla del grupo ha superado los 4.200 trabajadores, lo que supone un incremento cercano al 15% respecto al ejercicio anterior.

El negocio se ha visto respaldado por un portfolio, diseñado para dar respuesta a un consumidor cada vez más exigente y a distintos momentos de consumo.

Así, Dulcesol, su marca insignia, que este 2026 celebra su 50 aniversario, ha registrado un progreso superior al 7% en valor a nivel global.

Por su parte, Horno Hermanos Juan, especializada en bollería y pan congelados para hostelería y el canal de alimentación, ha anotado una subida próxima al 6%.

Este posicionamiento se completa con otras enseñas, como Be Plus, focalizada en la alimentación saludable y de conveniencia; Il Forno di Giovanni Ricci y FIT´z, ambas especializadas en soluciones de alimentación congelada.

Por categorías, el pan, división clave de la empresa, ha aumentado alrededor de un 9% en valor, impulsado por la evolución de segmentos como el pan de hamburguesa y de molde.

En cuanto a la bollería y pastelería, han experimentado un incremento del 5%, respaldada en la fortaleza de sus referencias tradicionales y su capacidad de adaptación a las preferencias del consumidor. Proyección internacional y consolidación en mercados clave.

Actividad internacional

La actividad internacional ha seguido ganando peso, con una facturación de 193 millones de euros, un 23% superior a la de 2024, y representa un 25% de la facturación total.

Esta trayectoria se sustenta en su presencia en más de 50 países, destacando Argelia y Portugal como los mercados que han registrado una progresión especialmente positiva. El ejercicio ha estado marcado por la puesta en marcha de su primer complejo industrial en Francia, ubicado en Fragnes-La Loyère.

Con una inversión superior a los 100 millones de euros y una superficie inicial de más de 23.500 m², el centro está concebido para abastecer tanto al mercado francés como a otros países clave del entorno, como Alemania, Reino Unido, el Benelux o Italia.

En 2025, Vicky Foods ha destinado 77,5 millones de euros al refuerzo de su capacidad industrial, la optimización de procesos y la implantación de nuevos proyectos, en línea con su apuesta por un modelo más eficiente, flexible y adaptado a las dinámicas del mercado.

Esta estrategia se apoya en la modernización de sus instalaciones, la mejora continua de sus procesos productivos, el impulso de iniciativas de I+D+i y el desarrollo de nuevos productos.

En este último punto, solo durante 2025 se han desarrollado más de 50 novedades entre las diferentes categorías.

Compra de Panrico

La hoja de ruta de la compañía incluye la reciente adquisición de Panrico, un paso estratégico que refuerza de manera significativa su posicionamiento en la categoría de pan, eje central de su modelo de negocio.

Esta operación permite a Vicky Foods ampliar su capacidad industrial en la península ibérica mediante la incorporación de un centro productivo clave en Portugal, así como consolidar su presencia en una categoría con alto potencial de crecimiento.

Para el grupo, la integración de la compañía supone "un avance relevante en la construcción de marcas con alto reconocimiento y trayectoria en el mercado, alineándose con la estrategia del grupo de potenciar enseñas sólidas y diferenciales".