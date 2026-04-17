Es oficial: la jornada laboral se reduce a 35 horas semanales en funcionarios de Administración General del Estado

El Gobierno de España ya lo ha aprobado. A partir de ahora, la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) se reduce a 35 horas semanales. El cómputo anual queda así en 1.533 horas de trabajo efectivo.

La medida ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y afecta a 220.000 trabajadores en toda España, 13.500 de ellos en la Comunitat Valenciana.

Al haberse hecho oficial a través de la publicación en el BOE, la medida ya se ha puesto en vigor. Eso sí, da un margen de un mes para adaptar las condiciones de los trabajadores. Entre ellas se incluyen los horarios, los controles de entrada y salida y los calendarios laborales.

La misión es clara: el Gobierno busca con esta decisión mejorar la conciliación laboral y familiar de los trabajadores.

Hasta el momento, los funcionarios de la AGE contaban con una jornada de 37,5 horas semanales. Tras el acuerdo firmado en marzo entre el Gobierno de España y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, se reduce en hora y media.

Eso sí, puede que la medida acarree algunos ajustes necesarios para evitar problemas, ya que la aplicación de esta nueva jornada laboral tendrá que hacerse, según indica el texto, "garantizando la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos". Es decir, el ciudadano no puede verse afectado.

Cabe destacar también que se trata de una medida que no incluye a ciertos grupos de profesionales. Por ejemplo, no afecta al personal militar de las Fuerzas Armadas, y tampoco a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las administraciones autonómicas y locales no forman parte de esta medida. En estos casos, la reducción se deberá negociar.

Asimismo, esta nueva jornada de 35 horas semanales también prevé adaptaciones para aquellos trabajadores que se encuentren en condiciones laborales singulares.

De esta forma, la jornada de los trabajadores de centros sanitarios, educativos e instituciones penitenciarias estará sujeta a regulación pública, y deberá notificarse a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Además, las jornadas de los puestos de trabajo que son de especial dedicación se reducirán de 40 a 37,5 horas a la semana.

Para la época estival, la medida adoptada por el Gobierno ofrece la posibilidad de establecer una jornada intensiva con turnos continuados de seis horas y media. Esta incluye las jornadas comprendidas entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.