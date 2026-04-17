Los altos precios reducen al 8% la compra de casas por parte de los jóvenes y multiplica las donaciones de padres a hijos

Los precios de la vivienda han convertido en casi indispensable la ayuda de los padres y la familia a aquellos jóvenes que quieren ser propietarios. Una realidad traducida en datos, ya que en la Comunitat Valenciana, los jóvenes representan tan soloel 8,39% de los compradores de vivienda.

Así se refleja en los datos del nuevo Portal Estadístico del Notariado, los cuales muestran que este dato se encuentra por debajo de la media española y que las donaciones de viviendas de padres a hijos se han duplicado desde 2019.

Tal y como muestra el informe de la Cátedra de Vivienda de la UPV, el precio en Valencia ya rebasa los 4.000 euros por metro cuadrado incluso en el área metropolitana, una situación que ha derivado en un descenso demás del 13% de la compra de casas por parte de los jóvenes.

Según revelan los datos, los jóvenes han perdido peso en cuanto a la compra de viviendas, pasando de representar el 21,58 % de los compradores -de entre 18 y 30 años- en 2007 a ser, en la actualidad, el 8,39 %, incluso por debajo de la media española.

En este contexto, el portal señala que el acceso a una casa depende cada vez más del apoyo familiar. Una realidad que ha provocado que se multipliquen las donaciones de padres a hijos en los últimos años.

En cuanto a las donaciones de vivienda, se han duplicado desde 2019, mientras que las monetarias se han multiplicado por cuatro, consolidándose como una de las principales vías de entrada al mercado inmobiliario.

Esta tendencia se reproduce en las tres provincias de la Comunitat y el importe medio, en 2025, superaba los 75.000 euros.

Comprador extranjero

Por otro lado, el nuevo portal revela el peso del comprador extranjero. En 2025, los compradores extranjeros representaron el 36,9 % del total en la Comunitat Valenciana, siendo especialmente determinante en la provincia de Alicante, donde representan el 51 % del total de compradores.

"Hay que distinguir entre los extranjeros residentes y no residentes, porque no es lo mismo la inversión que pueden realizar", ha señalado José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia.

Por nacionalidades, el portal ha analizado que el perfil del comprador varía de forma significativa dentro de la Comunitat; Países Bajos encabeza la demanda con el 10,16 %, seguido de Reino Unido (8,68 %) y Bélgica (6, 60 %) dentro del conjunto autonómico, pero, en la provincia de Valencia, predomina Italia (11,05 %) y Ucrania (7,86 %).

El nuevo Portal

La nueva herramienta se nutre con información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, que cuenta con más de 170 millones de documentos, pero tiene un diseño intuitivo y visual, con un mapa interactivo donde se puede llegar a nivel de código postal e incluso seleccionar un área de interés con una herramienta de dibujo.

Permite filtrar por tipo de finca y construcción y consultar el precio medio por metro cuadrado, la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada, además de ofrecer datos actualizados cada mes, junto con la visión y estadísticas completas de los últimos 12 años.

Esta nueva plataforma, desarrollada por el Consejo General del Notariado, ofrece información sobre el mercado inmobiliario en España, basándose en datos reales y actualizados basados en las escrituras de compraventas notariales, de manera gratuita y abierta a toda la ciudadanía.

"Queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda", ha afirmado Llopis durante la presentación.