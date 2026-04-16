Confirmado: los valencianos ya pueden aplicar las deducciones autonómicas tras actualizar Hacienda el portal de la Renta

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un pleno en el Congreso de los Diputados.. Europa Press / Eduardo Parra

La Agencia Tributaria ya ha actualizado algunas casillas de la Renta con las deducciones nuevas y modificadas convalidadas recientemente por la Comunitat Valenciana.

Por lo tanto, los valencianos ya pueden hacer su declaración de 2025 y beneficiarse de la rebaja de los gastos sin problema.

En la sede electrónica de la Agencia Tributaria ya está disponible la nueva versión de Renta Web que incluye los cambios aprobados en materia de deducciones tanto en la Comunitat Valenciana como en Castilla-La Mancha, según han trasladado a Europa Press fuentes de este organismo.

El contribuyente calcula el importe de la deducción a la que tenga derecho y lo incluye en Renta Web en el apartado "Otras deducciones" (casilla 1121 para Comunitat Valenciana), dentro del bloque de deducciones autonómicas.

En el manual de ayuda a la presentación del IRPF 2025, se informa de cuál es la cuantía, requisitos, condiciones y límites para su aplicación y de cómo se cumplimenta en Renta Web.

En el caso de que un contribuyente ya hubiera presentado la declaración sin incluir el importe de estas deducciones, puede obtener información sobre cómo modificarla en el apartado de la sede electrónica 'Modificar una declaración ya presentada 2025'.

Campaña de la Renta 2025

La Campaña de la Renta 2025 arrancó el pasado 8 de abril con varias deducciones -nuevas o modificadas- de la Comunitat Valenciana inoperativas.

Tal y como trasladó Hacienda, estas deducciones se convalidaron a escasos días de que empezase la Campaña y después de que se publicase en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF para el ejercicio 2025.

En concreto, el Gobierno valenciano ha impulsado una nueva deducción sobre gastos para fomento y formación musical y ha modificado la deducción por gastos de salud y por gastos asociados al deporte y actividades saludables.

Estos cambios se publicaron los días 1 y 8 de abril. Desde la Agencia Tributaria apuntan que "lo oportuno" es que las comunidades saquen adelante sus deducciones antes de que termine el ejercicio o, en su caso, previamente a la publicación de la orden con los modelos de declaración de la Renta.

Plazos

El 29 de abril se abrirá el plazo para pedir cita para asistencia telefónica; y desde el 1 hasta el 30 de junio se prestará atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

La AEAT Valenciana se desplegará en 68 municipios de las tres provincias. Durante mayo se habilitarán 42 puestos de atención telefónica, mientras en junio habrá 104 puestos presenciales.