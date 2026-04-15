La compañía valenciana Gana Energía cierra el 2025 con 327,2 millones de facturación "sin recurrir a la guerra de precios"

La compañía valenciana Gana Energía, comercializadora de luz y gas, ha cerrado el ejercicio de 2025 con una facturación de 327,2 millones de euros. Y lo hacen "sin recurrir a la guerra de precios", destacan desde la empresa.

En cuanto a clientes, Gana Energía ha superado el medio millón tras aumentar un 67,8% su cartera de suministros en el último año. Con este crecimiento la comercializadora se sitúa entre las siete principales por número de clientes en el mercado libre según los últimos datos de la CNMC.

La comercializadora valenciana ha compartido este miércoles sus resultados de facturación al cierre de 2025, además de las principales claves de su crecimiento, su estrategia en el mercado eléctrico y sus perspectivas para los próximos años.

En el plano económico, la empresa ha pasado de 50.002,11 euros de facturación en 2015, año de su creación, a los 327,2 millones en 2025. Por su parte, la plantilla ha crecido de 3 empleados a 150.

La compañía, fundada en Valencia, ha superado el medio millón de clientes en pleno ciclo de volatilidad del mercado eléctrico y del gas, y lo ha hecho con un modelo de crecimiento orgánico.

Este se basa en la estabilidad de precios, apoyado también en ingresos de su propia actividad y sin recurrir a la "guerra de precios", compras o absorciones de carteras de otras compañías, ni a pérdidas estructurales para ganar cuota.

"Superar los 500.000 clientes es un hito muy importante para nosotros, pero lo vivimos más como un punto de partida que como una meta final. El reto ahora es alcanzar el millón de clientes manteniendo lo que nos ha traído hasta aquí: luz y gas a precios ajustados, tecnología propia y una relación honesta con el cliente", explica el CEO de Gana Energía, Antonio Picazo.

Por provincias, destacan Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga como las zonas donde más clientes se concentran.

Según un análisis de 50.117 facturas de luz y gas comparadas con las tarifas de Gana Energía, concluyen que el 92,46% de los clientes que están en otras compañías ahorrarían al cambiarse y el ahorro medio anual se sitúa en 362 euros.

"La principal preocupación del consumidor no es únicamente el precio. Es la sensación de estar pagando de más sin entender por qué. Cuando explicas bien una factura, el cliente toma mejores decisiones", señala el cofundador y Director de operaciones de Gana Energía, Ricardo Margalejo.

En un sector donde tradicionalmente ha predominado la desconfianza, Gana Energía ha construido su crecimiento apoyándose en la recomendación.

Actualmente, el 34,2% de los nuevos contratos llega a través de la recomendación de otros clientes, lo que refuerza la idea de que la experiencia y la transparencia están ganando peso en la decisión de cambio.

La compañía se dirige principalmente a hogares -que representan el 85% de su base de clientes-, especialmente aquellos que nunca han cambiado de comercializadora y que, tras varias renovaciones, acumulan precios elevados sin ser plenamente conscientes de ello.

Además, la compañía ha reforzado su presencia pública con patrocinios como la 15K Nocturna Valencia Gana Energía, la división 3x3 del Valencia Basket Club o los torneos Valencia P1 y Málaga P1 de Premier Padel y la creación del Team Sin Líos con jugadores y entrenadores de primer nivel del deporte de la pala.