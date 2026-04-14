El incremento de los costes por la guerra de Irán cuesta a los autobuses de la provincia de Valencia 44.000 euros al mes

La subida de los costes energéticos debido a la guerra de Irán está afectando también al transporte metropolitano de Valencia.

Según los últimos datos que maneja el Gobierno valenciano, este incremento se traduce en un gasto de 44.000 euros más al mes por el servicio de autobuses que une la ciudad con los municipios de la provincia.

Este aumento en la factura, sin embargo, no está afectando a los usuarios, ya que el precio de los billetes no se ha encarecido.

Aunque estas mismas fuentes precisan que, de mantenerse esta tendencia en el tiempo, la Generalitat Valenciana se vería obligada a revisar el contrato con la empresa concesionaria de Metrobús.

Actualmente la flota está compuesta por 192 vehículos, la mayoría eléctricos. El 84% son eléctricos y el 16%, híbridos.

Algunos de estos autobuses, que son de color amarillo, se cargan en las cocheras, donde hay placas solares, pero otros se tienen que recargar a través de la red eléctrica convencional, por lo que la subida de los costes se está notando en el coste mensual del servicio.

De los cálculos del área de Infraestructuras que lidera el vicepresidente y conseller Vicente Martínez Mus se desprende un incremento de la factura de la luz de 37.895 euros y de la del combustible de 6.316. En total supone un aumento mensual de 44.211 euros.

La red de autobuses, con un centenar de líneas, recorre más de 960.000 kilómetros todos los meses, lo que significa un consumo de 974.000 kilovatios por hora y 54.000 litros de combustible, según las cifras de este departamento.

La concesión

Metrobús sumó durante el año 2025 casi 19 millones de viajes. Además, los contratos ya están en marcha en su totalidad.

El Ejecutivo autonómico, a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) adjudicó al grupo valenciano Transvía (compuesto por varias empresas) la gestión de los servicios de autobús metropolitano durante una década.

En abril de 2024 fue adjudicatario de tres de las grandes concesiones o corredores que aún estaban pendientes con una inversión de 208 millones de euros.

Se trataba de 38 líneas de transporte regular que estaban caducadas y corresponden a las líneas CV102, CV106 y CV108.

De esta manera, ya están en marcha el contrato de CV-102, que mejora la conexión de la capital del Turia con los municipios del corredor norte, con una población de 260.000 habitantes.

También el del corredor de la CV-103, que atiende a 340.000 personas de 18 municipios del noroeste metropolitano.

Asimismo, el corredor de la CV-106, que da servicio a los municipios del área metropolitana oeste con unos 420.000 habitantes.

Mientras que el servicio de transporte público de viajeros de la CV-107 La Hoya de Buñol-Valencia da cobertura a más de 224.000 vecinos.

El corredor de la CV-108 atiende a 315.000 habitantes de 14 municipios de la zona afectada por la dana.

Por último, el servicio de transporte público de viajeros de la CV-109 Montserrat-Valencia que atiende a una población de unos 110.000 habitantes.