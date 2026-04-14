Adif nombra al ex-líder del PSPV de Valencia, Joan Calabuig, nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo

El valenciano Joan Calabuig ha sido nombrado por Adif como nuevo coordinador del Corredor Mediterráneo, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes.

Calabuig, diputado socialista en la política estatal y europea y líder del PSPV de Valencia entre 2012 y 2018, sustituye como comisionado del Corredor a Josep Vicent Boira, quien ejerció durante ocho años y dejó su cargo hace unas semanas para volver a su puesto en la Universitat de València (UV).

Se trata de un cargo en el que ahora Calabuig deberá impulsar el "pleno desarrollo" de esta infraestructura, entre otras misiones.

Nacido el 24 de mayo de 1960 en Valencia, Joan Calabuig estudió Derecho en la UV y es 'master executive' en Dirección y Administración de empresas MBA.

Tras iniciar su carrera pública en 1983 como diputado socialista en Les Corts, dirigió el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) entre 1987 y 1995. Posteriormente fue eurodiputado entre 2004 y 2008 y diputado en el Congreso hasta 2011.

Fue entonces cuando dio el salto a la política municipal al frente de la oposición contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (PP).

En 2015, tras el cambio de gobierno en la ciudad, fue portavoz del grupo socialista y concejal de Economía y Turismo. A nivel orgánico, lideró el PSPV de la ciudad entre 2012 y 2018.

En clave autonómica, entre 2016 y 2023, durante las dos legislaturas con Ximo Puig como presidente de la Generalitat, Calabuig fue secretario autonómico para la Unión Europea.

Finalmente, asumió durante apenas unos meses la presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) tras la salida de este cargo de Aurelio Martínez.

Con su llegada al puesto de coordinador del del Corredor Mediterráneo, Calabuig deberá potenciar el "pleno desarrollo" de esta infraestructura, además de interlocutar con administraciones y organismos públicos y con los agentes sociales.

Entre sus funciones también figuran las de elaborar y hacer seguimiento del plan de ejecución, informar periódicamente a las entidades e instituciones que participen en el desarrollo y elaborar un informe anual sobre los avances.

También se encargará de analizar las conexiones ferroportuarias y las instalaciones logísticas ferroviarias con el Corredor.

Esto lo realizará con el objetivo de garantizar su utilidad para todos los sectores portuarios, industriales y comerciales interesados en su explotación, así como de estudiar la demanda de servicios de transporte y de identificar las posibilidades de fondos para inversión y financiación.