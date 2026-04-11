Confirmado por el Gobierno: la ayuda extra de 600 euros por cada hijo para las familias si cumplen estos requisitos

El Gobierno de España ha confirmado la continuidad de la ayuda de casi 600 euros por hijo a cargo menor de 18 años, tal y como detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se recoge en el Real Decreto-ley 16/2025.

En concreto, la prestación asciende a 588 euros anuales por cada menor de 18 años. Sin embargo, hay requisitos que pueden condicionar la cuantía total percibida con el subsidio, como en situaciones de especial vulnerabilidad, donde la cuantía puede aumentar hasta 637,92 euros al año.

No obstante, esta ayuda tiene una limitación clave: ya no se puede solicitar por primera vez. Solo pueden seguir percibiéndola aquellas familias que tenían reconocido este derecho antes de la implantación del Ingreso Mínimo Vital.

Esto implica que se trata de una prestación en fase de desaparición progresiva, ya que únicamente se mantiene para quienes ya formaban parte del sistema anterior y continúan cumpliendo las condiciones exigidas por la normativa.

Para conservar el derecho a la ayuda, es imprescindible no superar determinados límites de ingresos. Con carácter general, el máximo se sitúa en 15.356 euros anuales por unidad familiar.

En el caso de familias numerosas, el umbral aumenta hasta los 23.109 euros al año, con incrementos adicionales a partir del cuarto hijo. Estas condiciones buscan garantizar que la prestación llegue a los hogares con menor capacidad económica.

Además, los menores deben residir en España y formar parte de la unidad de convivencia del beneficiario. El cumplimiento de todos estos requisitos es imprescindible para mantener el cobro de la ayuda.

Para quienes no pueden acceder a esta prestación, el sistema actual ofrece como alternativa el Ingreso Mínimo Vital, que se ha convertido en el principal mecanismo de apoyo para familias con bajos ingresos.

Esta ayuda incluye cuantías variables según la situación del hogar y puede complementarse con pagos adicionales por cada menor, adaptándose a las necesidades de cada familia.