Hacienda lo confirma: los valencianos no podrán beneficiarse de las deducciones en la Renta hasta nuevo aviso

María Jesús Montero y Arcadi España, durante el acto de traspaso de cartera del Ministerio de Hacienda. Europa Press / A. Pérez Meca

La campaña de la Renta 2025 ya ha empezado, pero los valencianos aún tendrán que esperar si quieren beneficiarse de las deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat Valenciana.

Hacienda culpa al Gobierno valenciano de la "tardía" convalidación de los decretos-ley del Consell en el Diari Oficial (DOGV) sobre la desgravación de gastos por la práctica y fomento de la música, los sanitarios y deportivos, y niega cualquier error en la plataforma.

Lo cierto es que hasta que no se activen las casillas correspondientes en el portal Renta Web los contribuyentes de la Comunitat Valenciana no se podrán desgravar los gastos por la práctica y fomento de la música, la nueva medida fiscal aprobada por el Ejecutivo autonómico.

A las nuevas deducciones por gastos en enseñanza musical, se suman las ya aprobadas en materia de salud para enfermedades crónicas y raras o adquisición de gafas y lentillas, así como por actividades saludables y por vivienda para jóvenes o arrendatarios que "apuestan por el alquiler asequible".

En el momento en el que el usuario acceda para realizar la declaración de la Renta aparecerá una notificación que indicará que todavía no la presente si se quiere beneficiar de las deducciones modificadas por la Generalitat.

La Agencia Tributaria recuerda que repetir o cambiar una declaración ya presentada "es muy sencillo", mediante un apartado específico en la página web.

Por eso, hasta nuevo aviso, es preferible esperar para poder acogerse a estas medidas y salir beneficiados.

Será entonces el Gobierno valenciano quien comunicará a través de sus canales oficiales cuándo podrán desgravarse estos conceptos, una vez se lo confirme la Agencia Tributaria.

Plazos

El 29 de abril se abrirá el plazo para pedir cita para asistencia telefónica; y desde el 1 hasta el 30 de junio se prestará atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

La AEAT Valenciana se desplegará en 68 municipios de las tres provincias. Durante mayo se habilitarán 42 puestos de atención telefónica, mientras en junio habrá 104 puestos presenciales.