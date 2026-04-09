Confirmado: la nueva deducción autonómica en la Renta que permitirá ahorrar hasta 150 € a las familias

La nueva deducción autonómica en el IRPF impulsada por la Generalitat para fomentar la práctica de la música beneficiará a alrededor de 197.000 valencianos en la campaña de la Renta de 2025.

Esta iniciativa permite que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana puedan deducirse hasta 150 euros en gastos como la compra de instrumentos, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento.

En estas deducciones se incluyen las tasas y cuotas por enseñanzas de música impartidas en conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana, tanto públicos como privados.

También se tienen en cuenta las cuotas realizadas por los socios de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, abarca los gastos vinculados a la formación musical, incluyendo másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza y la compra de instrumentos y partituras en el marco de las actividades de formación o divulgación de la música desarrolladas por estos centros, sin que sea deducible la parte de los gastos financiados con subvenciones públicas.

También se puede deducir la compra de entradas para la asistencia a conciertos de música organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana es la única región de España en aplicar esta medida, que el Consell considera relevante dado que en la región hay cerca de 550 sociedades musicales federadas.

Esta cifra representa más del 50% de todas las bandas de música de España.

Los ciudadanos que quieran acogerse a estas deducciones por música deberán marcar la casilla 'Otras Deducciones' en la declaración de la renta que comenzó este miércoles 8 de abril.

La medida se suma a la política de alivio fiscal del Gobierno valenciano para las rentas medias y bajas.

Entre otras, se han ampliado las deducciones fiscales de carácter sociosanitario y deportivo para las rentas individuales de hasta 60.000 euros y las declaraciones conjuntas hasta 78.000 euros.