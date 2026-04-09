La Agencia Tributaria insta a los valencianos a esperar a hacer la Renta si quieren beneficiarse de las deducciones fiscales

Una persona hace el borrador de su declaración de la renta. Europa Press / Jesús Hellín

La Agencia Tributaria insta a los contribuyentes valencianos a esperar a hacer la declaración de la Renta si quieren beneficiarse de las deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat Valenciana.

Hacienda niega que se hayan producido fallos en el portal Renta Web al inicio de la Campaña de la Renta 2025 y atribuye el retraso de la incorporación de estas medidas a que el Diari Oficial (DOGV) publicó de forma "muy tardía" la convalidación de los decretos-ley del Consell.

Así lo han indicado fuentes del organismo estatal a Europa Press después de que la Conselleria de Hacienda afirmara este miércoles que un fallo en el sistema impedía aplicar las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Generalitat y por el gobierno de Castilla-La Mancha.

Según la AEAT, el sistema "funciona perfectamente", pero la desgravación de algunos gastos no se puede aplicar todavía porque la convalidación de los decretos-ley de la Generalitat se publicaron el pasado 1 de abril y este pasado miércoles -"con la Campaña de la Renta ya empezada"-.

Es a partir de ahí, traslada, cuando "surten efecto jurídico" y se pueden incorporar al sistema.

"Es muy evidente que no podemos incorporar en tiempo real e instantáneo cualquier modificación normativa de una comunidad autónoma", subrayan las mismas fuentes, que han asegurado que "en el pasado no ha sucedido que una comunidad introduzca una deducción tan encima de la Campaña de la Renta".

"No es un fallo"

Desde la Agencia Tributaria indican que, si se hubieran introducido estas últimas deducciones "cuanto antes", como pide el presidente de la Generalitat, "el sistema se podría volver inestable para el contribuyente" en un momento "muy crítico" al ser el arranque de la campaña.

"No es una cuestión de ningún fallo: no se han incorporado intencionadamente para evitar problemas al conjunto de los contribuyentes", recalcan.

Se trata de una situación que afecta a las últimas deducciones aprobadas por la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, ejecutivo que "también las aprobó de forma muy tardía".

En cualquier caso, AEAT garantiza que se solucionará "lo antes posible", en los "próximos días", y las deducciones se incorporarán al portal web de la declaración de la renta.

Hasta entonces, se ha introducido en el sistema un aviso dirigido a los usuarios para indicarles que todavía no presenten la declaración si se quieren beneficiar de las deducciones modificadas por la Generalitat, sobre gastos sanitarios y deportivos.

En el caso de los gastos musicales, al tratarse de una nueva deducción, "simplemente no se ha habilitado la casilla" en el portal.

La Agencia Tributaria recuerda que modificar una declaración ya presentada "es muy sencillo", mediante un apartado específico en el portal web.

Así, informará a la Generalitat cuando las últimas deducciones fiscales estén incorporadas en el sistema para que lo difunda en los canales oportunos, añaden las mismas fuentes.

"No generar dudas"

"No voy entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha dicho el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre la aplicación de las nuevas deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno valenciano en el portal web de la campaña de la Renta 2025.

A preguntas de los periodistas tras la presentación de la Campaña de la Renta en el Palau de la Generalitat, Llorca ha defendido que las administraciones están obligadas a "no generar confusión y dudas" sobre las deducciones fiscales.

En este sentido, ha destacado que los decretos -no su convalidación- fueron publicados los pasados 3 y 6 de marzo.

Por tanto, para el jefe del Consell "ha habido tiempo suficiente" para que estas deducciones estuviesen en la aplicación informática de la Agencia Tributaria.

Respecto a qué deben hacer las personas que ya hayan hecho su declaración y no se hayan podido aplicar las deducciones, Llorca ha señalado que es la Agencia Tributaria "quien tiene que dar la información".

La AEAT ha trasladado a la Generalitat que los afectados podrán corregir y modificar su declaración "en el momento en el que estén las deducciones ya subidas a la página web", ha señalado el presidente.

Deducciones autonómicas

Cuestionado por las dudas que tienen algunos beneficiarios de ayudas destinadas a los afectados por la dana, el jefe del Consell ha recordado que estas prestaciones están exentas de tributar "en la teoría y en la práctica", por lo que "no tienen que gravar en ningún impuesto".

En su intervención, Llorca ha destacado que, en la Campaña de la Renta 2025, "más de un millón de valencianos van a disponer de cien millones en sus bolsillos gracias a las desgravaciones fiscales".

Según ha apuntado, las últimas deducciones aprobadas beneficiarán a 300.000 nuevos contribuyentes por 27,2 millones de euros.

A las nuevas deducciones por gastos en enseñanza musical, se suman las ya aprobadas en materia de salud para enfermedades crónicas y raras o adquisición de gafas y lentillas, así como por actividades saludables y por vivienda para jóvenes o arrendatarios que "apuestan por el alquiler asequible".

Otros beneficios fiscales implantados por la Generalitat se destinan a la innovación empresarial, al emprendimiento en municipios en riesgo de despoblación, a la adquisición de vehículos eléctricos o a los afectados por la dana.

Los damnificados por la riada podrán deducirse el 100% de los gastos de reparación de su vivienda habitual, y disfrutar de deducciones de hasta el 45% por inversiones en empresas afectadas.

Por otro lado, el presidente ha recalcado que en esta campaña se ha reforzado la atención telefónica, por videollamada y presencial hasta su finalización el 30 de junio, con un refuerzo de 30 personas y apoyo especial a personas con diversidad funcional.

El 29 de abril se abrirá el plazo para pedir cita para asistencia telefónica; y desde el 1 hasta el 30 de junio se prestará atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

La AEAT Valenciana se desplegará en 68 municipios de las tres provincias. Durante mayo se habilitarán 42 puestos de atención telefónica, mientras en junio habrá 104 puestos presenciales.