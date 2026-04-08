Ya se ha activado: ayuda de hasta 20.000 euros por agricultor para garantizar el relevo generacional en la huerta

Nuevas ayudas para el sector agrícola desde la Generalitat Valenciana. El pasado jueves, el conseller Miguel Barrachina anunció una nueva línea de subsidios de dos millones de euros para garantizar la viabilidad económica de la actividad agrícola y su relevo generacional.

Dirigidas específicamente a los agricultores de la Huerta de Valencia, Barrachina detalló en una visita a Meliana que la medida tiene como objetivo compensar las limitaciones propias de las zonas de máxima protección, además de lo mencionado previamente.

El propio conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca subrayó que la supresión del Consell de l'Horta "ha permitido redirigir los recursos que anteriormente se destinaban a sueldos y gastos corrientes, con el fin de que lleguen directamente a quienes trabajan la tierra".

"Hemos cumplido nuestra palabra y hemos eliminado una entidad que servía de excusa para paralizar, incluso, obras hidráulicas vitales, así como para perseguir a agricultores, y ahora destinamos esos recursos a que lleguen directamente a manos de los agricultores", afirmó.

Estas ayudas establecen una cuantía de 1.500 euros por hectárea, a los que se suman otros 500 euros adicionales para los jóvenes menores de 41 años.

El conseller puntualizó que las ayudas oscilarán entre un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros por beneficiario. "Para que la huerta se conserve se debe permitir al agricultor que siga trabajando la tierra", aseguró Barrachina.

Así, ha recordado que la Generalitat está priorizando el relevo generacional a través de una línea específica para jóvenes y nuevos agricultores que ha registrado 677 solicitudes.

"Queremos que la tierra sea un espacio productivo y por eso hemos incrementado las ayudas a jóvenes y nuevos agricultores hasta alcanzar una inversión récord de 29 millones de euros, triplicando el apoyo de etapas anteriores", detalló.

En este sentido, Barrachina recordó que la anterior semana se hizo pública la resolución de las ayudas para la incorporación de nuevos agricultores, que permite la entrada de 108 nuevos profesionales con una inversión de 4,43 millones de euros.

Defensa agrícola

En el marco de su visita a Meliana, el conseller subrayó que defender la huerta implica también proteger sus productos emblemáticos, como la chufa y la cebolla.

Al respecto, ha confirmado que la Generalitat está trabajando para dotar a la chufa de un código comercial propio, una herramienta clave para combatir la competencia desleal de terceros países.

"No vamos a dejar que nuestros agricultores compitan en desventaja. Necesitamos reglas justas y conocer con claridad qué producto entra de fuera y en qué condiciones", aseveró.

Barrachina también ha recordado la reciente actualización de la normativa de la horchata como parte de esta estrategia de modernización y competitividad del sector.