De 'Ciudad de Vacaciones' a construir pisos en Valencia: el negocio de Marina d’Or tras vender el complejo de Oropesa

Hace una década, las vacaciones soñadas tenían nombre propio. 'Marina d'Or, ciudad de vacaciones' era el lema de toda una generación que veía en el complejo turístico de Oropesa el lugar de ensueño para disfrutar del verano en familia.

Sin embargo, tras la pandemia, la propiedad del complejo pasó a las manos de Magic, un grupo hotelero con sede en Benidorm, y reabrió bajo el nombre de 'Magic World'.

Obligado a resurgir y renovarse, Marina d'Or entró de lleno en el mundo inmobiliario. Bajo la denominación de 'Marina d'Or Construcciones', la filial del empresario Jesús Ger retuvo la marca y la reutilizó en sus proyectos inmobiliarios.

En Valencia, aterrizaron el pasado año 2025 junto al río Turia, en el Paseo de la Petxina, con una nueva apertura de sus oficinas para reforzar su presencia en el mercado inmobiliario de la ciudad.

Desde la empresa, se remiten a la información publicada en su página web, donde apuntan que la compañía cuenta con 40 años de experiencia y pone el foco empresarial principalmente en Castellón de la Plana, donde explican que ya "han construido más de 25.000 viviendas".

"En Marina d’Or Construcciones lideramos la promoción y venta de pisos de obra nueva en Castellón de la Plana. Nuestra especialidad es ofrecer viviendas modernas en la ciudad, pensadas para quienes desean comprar piso con todas las garantías de calidad, innovación y confianza", detalla la promotora.

Sin embargo, dos años después de abandonar el proyecto vacacional con el complejo turístico, la compañía apostó por la vertiente inmobiliaria y traspasar los límites de Castellón para llegar a la capital del Turia.

En Valencia aterrizaron el pasado año 2025 junto al río Turia, en el Paseo de la Petxina, con una nueva apertura de sus oficinas para reforzar su presencia en el mercado inmobiliario de la ciudad.

'Ciudad de vacaciones'

Marina d'Or como complejo turístico nació en Oropesa en la década de los ochenta de la mano de Jesús Ger. Bajo la dirección del empresario, se creó una pequeña urbanización en Oropesa del Mar, en Castellón.

En los años noventa comenzó a desarrollarse el modelo turístico que más adelante se convertiría en la insignia de la costa valenciana. Bajo la premisa de crear un complejo turístico integral nació el modelo de la 'ciudad de vacaciones'.

Su gran momento llegó con el cambio de siglo. La década de los 2000 supuso un acelerón para la idea turística de Ger. El complejo de Oropesa del Mar se convirtió en un reflejo del boom inmobiliario que vivía el país.

Imagen del complejo turístico Marina D'Or

Aunque su origen se remonta a la década de los ochenta, no fue hasta comienzos de los años 2000 cuando experimentó un crecimiento masivo gracias a la construcción de más de 12.000 apartamentos.

Estos se sumaron a una amplia oferta hotelera de tres, cuatro y cinco estrellas, junto con lo que se promocionó como "el mayor balneario de agua salada del mundo". Su famoso eslogan "Marina d’Or, ciudad de vacaciones, ¿dígame?" se convirtió en un icono televisivo.

Desde la crisis

En el punto de mayor auge llegó la crisis. La crisis económica de 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria marcó un punto de inflexión en la estrategia de crecimiento del complejo y derivó en cancelaciones y la entrada en concurso de acreedores en 2014.

Fue en 2019 cuando la 'Ciudad de Vacaciones' pasó a manos del fondo de inversión Farallon. Sin embargo, pese a que adquirió los inmuebles, no adquirió la marca de Marina d'Or, la cual se siguió utilizando hasta 2023.

En el verano de ese mismo año, el grupo Fuertes, propietaria entre otras marcas de El Pozo, adquirió los inmuebles. Por su parte, la gestión recayó en Magic Costa Blanca y comenzó la etapa de 'Magic World'.

Impacto inmobiliario

La segunda vida de Marina d'Or toma impulso en la actualidad con su expansión a Valencia. En Castellón, como promotora, han puesto en marcha ya algunas promociones en la capital de la provincia.

En esta nueva etapa, el negocio se ha alejado del concepto de macrocomplejo turístico para centrarse en promociones de vivienda de obra nueva. A través de su división constructora, la empresa impulsa edificios residenciales en ciudades como Castellón y Valencia.

Se trata de viviendas de uno, dos y tres dormitorios que suelen incluir garaje, trastero y zonas comunes. Estas promociones incorporan, además, sistemas de eficiencia energética, espacios comunitarios y diseños más funcionales, tal y como detallan.

Vivenda en venta de la inmobiliaria. Marina d'Or Construcciones

Actualmente, la promotora cuenta con varias promociones en marcha, principalmente en la provincia de Castellón, donde concentra buena parte de su actividad.

Sin embargo, su expansión hacia Valencia, donde ha adquirido suelo y reforzado su presencia comercial, indica una estrategia de crecimiento más diversificada y menos dependiente de un solo enclave.

En Valencia, cuentan actualmente con promociones en venta: el Edificio Bonespai (Bonrepós y Mirambell), el Edificio Rafelnova (Rafelbunyol) y el Edificio San Onofre (Quart de Poblet). Sus precios parten de los 219.000 euros.