Consum ofrece 2.500 empleos en la Comunitat Valenciana para la campaña de verano: más de 1.400 puestos en Valencia

La cadena de supermercados Consum ha lanzado sus nuevas ofertas de empleo para la campaña de verano en la Comunitat Valenciana. En total, más de 2.500 puestos de trabajo para reforzar su plantilla durante la época estival.

Junto con los empleos de la autonomía, en toda la red de la cadena se ofrecerán3.800 puestos. Por provincias, en Valencia se contratará a 1.470 personas, en Alicante a 703 y en Castellón a 330.

Las ofertas de empleo, disponibles en la web de la Cooperativa desde esta semana, buscan cubrir "tareas operativas en sus más de 500 supermercados Consum", aunque también se necesita personal para trabajar en sus centros logísticos y oficinas.

Tal y como ha detallado la Cooperativa a través de un comunicado, la temporada de contratación se extiende desde principios de abril hasta finales del mes de septiembre. Superado este periodo de tiempo, el personal contratado puede tener continuidad en función del desempeño.

De hecho, según los datos de la Cooperativa, más de 1.300 personas de las contratadas en la campaña de verano del año pasado (un 38%) continúan trabajando hoy en Consum.

La Cooperativa ofrece jornadas completas y parciales, con una retribución de acceso para el personal operativo de más de 1.400 euros brutos al mes, sujeta a incremento en función del puesto.

Una vez que la persona contratada pasa a ser socia esta base se incrementa hasta más de 1.600 euros brutos.

Además del salario, los socios perciben anualmente el retorno cooperativo que les corresponde de los resultados, además de los intereses por sus aportaciones obligatorias al capital social.

Los requisitos de los candidatos son: tener el título de la ESO, orientación al cliente, ganas de aprender, actitud para el trabajo en equipo y residencia cercana a donde se oferta el puesto.

No es necesario contar con experiencia previa, ya que Consum facilitará formación a las personas contratadas. Para acceder a las ofertas los candidatos deben registrarse en la web de la cadena.

1.300 empleos

Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el último año, hasta alcanzar los 23.000 trabajadores. En la última década, la Cooperativa ha conseguido duplicar su plantilla creando cerca de 10.000 puestos de trabajo "estables"

Con la última subida salarial de un 2,9 % aplicada al 100% de la plantilla el pasado mes de febrero, los trabajadores de Consum acumulan un incremento salarial del 20% en los últimos cuatro años. El salario mínimo de acceso a la cooperativa del personal socio se sitúa en 19.318 euros brutos anuales.

La Cooperativa ha reducido en 20 horas su jornada laboral anual en los últimos años, de 1.790 a 1.770 horas, una de las más bajas del sector del retail.

Con medidas como ésta, la jornada continua, cinco semanas de vacaciones, proximidad del puesto de trabajo al domicilio o participación en los beneficios de la Cooperativa, entre otros, Consum tiene como objetivo "favorecer el bienestar de los trabajadores y ofrecer más facilidades para conciliar la vida personal y profesional".

Fue la primera empresa del sector retail en España en aplicar en el 100% de su red de supermercados la semana laboral de cinco días.