Confirmado: estudiantes de FP, Bachillerato y otros cursos matriculados en el año 26/27 tendrán ayudas de hasta 2.700€

Todavía queda un tercio de curso 25/26 por delante, pero el Gobierno ya tiene la mirada puesta en el próximo año académico. Y en las ayudas que otorgará a los estudiantes.

Los alumnos matriculados en el curso 2026/27 en Formación Profesional (FP), Bachillerato y otros estudios se podrán beneficiar de una beca de hasta 2.700 euros.

En la Comunitat Valenciana la FP lleva años en auge, y ya ha superado los 127.000 estudiantes matriculados. Esto supone más del 38% del total de alumnos de enseñanzas post-obligatorias.

Así, el objetivo del Gobierno con esta ayuda es que la falta de recursos no sea un problema para ningún estudiante que quiera continuar su formación académica tras cumplir los años obligatorios.

Concretamente, estas becas benefician a los alumnos de Bachillerato y FP de Grado Básico, Medio y Superior.

También a los estudiantes de enseñanzas artísticas profesionales, de idiomas en Escuelas Oficiales, deportivas y estudios religiosos superiores.

Eso sí, cabe tener en cuenta que la beca que reciben los beneficiarios no es de cuantía única. Esta varía en función de la situación de cada alumno. Y también de su esfuerzo.

Existe una cuantía fija, que es el importe que recibe cada beneficiario que cumpla los requisitos económicos y académicos establecidos. Por ejemplo, tienen gran importancia la movilidad y el nivel de renta familiar.

Así, en función de las necesidades, la ayuda económica será una u otra. La principal es la beca básica, que son 300 euros y 350 si se cursa una FP de Grado Básico.

Quienes necesiten cambiar de residencia durante el curso escolar recibirán la máxima compensación para poder costear alquiler y gastos: 2.700 euros.

Por otro lado, la ayuda relativa a la renta familiar es de 1.700 euros. Eso sí, quien reciba esta compensación ya no puede beneficiarse de la renta básica.

Sobre el esfuerzo de los estudiantes, este también tiene recompensa. Quienes obtengan mejores notas pueden incrementar la ayuda recibida entre 50 y 125 euros.

Todos estos aspectos conforman la cuantía fija de la beca. Una vez repartidas las cuantías fijas a todos los beneficiarios, la cantidad de dinero sobrante del presupuesto se reparte. Es la cuantía variable, y se reparte en función de la nota media del alumno y la renta.

Cualquiera puede solicitar esta ayuda, aunque no esté seguro de ser apto para recibirla. La forma de hacerlo, de hecho, es bien sencilla: a través de la sede electrónica.