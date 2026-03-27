Amazon abrirá una nueva estación logística en Valencia: tendrá 9.000 metros cuadrados y creará más de 80 empleos

Amazon ha anunciado la apertura de una nueva estación logística en Paterna (Valencia). Esta nueva instalación, denominada Dqv9, tendrá cerca de 9.000 metros cuadrados construidos, y estará "completamente operativa" en el último trimestre de 2026.

La nueva estación logística servirá para "agilizar los procesos de entrega a los clientes de la región y creará más de 80 empleos", según ha informado la corporación en un comunicado.

Con esta apertura, Amazon ofrecerá una "amplia variedad de empleos de calidad" con posibilidades de desarrollo profesional para todo tipo de personas, desde aquellas que comienzan su carrera profesional hasta las que buscan puestos de responsabilidad.

Este tipo de centro es el encargado de la gestión logística de última milla en Amazon y agiliza los tiempos de entrega de los pedidos a los clientes.

En este sentido, las estaciones logísticas reciben los paquetes desde otros centros de Amazon, y desde allí se clasifican y se gestionan para que las empresas colaboradoras de reparto los entreguen finalmente a los clientes.

El servicio de 'entrega hoy' de Amazon ya está disponible para los clientes de Valencia, Elche y Alicante, y esta nueva apertura refuerza "la capacidad de entrega rápida en la región", ha explicado la responsable de operaciones de Amazon Logistics en España, Raquel Mur.

"La apertura de esta nueva instalación en Paterna consolida nuestra apuesta por la Comunidad Valenciana y nos permite estar más cerca de nuestros clientes, ya que no solo mejorará la experiencia de compra con entregas más ágiles, sino que también impulsará la economía local mediante la creación de empleo de calidad", ha añadido.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que "en Paterna se siguen atrayendo inversiones de empresas de referencia internacional como Amazon, que contribuyen a consolidar la ciudad como un enclave empresarial e industrial de referencia".

Asimismo, ha remarcado que "la llegada de esta nueva estación logística vuelve a demostrar el atractivo del municipio para la implantación de proyectos de gran envergadura, lo que genera nuevas oportunidades de empleo, al dinamizar la economía y reforzar la posición estratégica en la Comunitat Valenciana".

Esta apertura "refuerza el compromiso" de Amazon con la Comunitat Valenciana y "contribuye a la creación de empleo en la región", donde ya cuenta con más de 850 personas trabajando que se reparten entre un centro logístico en Onda (Castellón); una estación logística en Picassent (Valencia) y otra en Alicante; y un centro Amazon Fresh en Paterna (Valencia).

El nuevo centro generará 80 puestos de trabajo y se sumarán a los más de 28.000 empleados que Amazon ya tiene en España.

Desde su llegada a España en 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en el país en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura 'cloud' e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas.