El pueblo de Valencia donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año: cuesta un 50% más que en 2025

El pueblo de Valencia donde más ha subido el precio de la vivienda. Turisme CV

El precio de la vivienda continúa su ascenso en todo el país prácticamente sin excepciones. En Valencia, son muy pocas las localidades que no enfrentan subidas del precio de venta de las casas en venta, aunque hay uno que destaca por encima de todos los que se han encarecido.

Con una subida de más del 50%, Massamagrell se ha convertido en la localidad en la que más ha incrementado el precio del metro cuadrado en el año 2025.

Según los datos ofrecidos por el portal web Idealista, el coste del metro cuadrado de los inmuebles en venta en el pueblo ha incrementado un 51% hasta los 1.867 euros por metro cuadrado.

Con este aumento supera a otras localidades que también han visto cómo el precio de venta incrementaba de manera exponencial en los últimos doce meses, como son Albal, con una subida del 47,6% o Picassent con un aumento del 39,4%.

Pese a que el incremento es muy pronunciado, no es el máximo histórico que ha alcanzado el metro cuadrado en Massamagrell. En el primer mes de 2026, el coste llegó hasta los 1.989 euros por metro cuadrado, un 58% más que en el mismo periodo en 2025.

Para comparar las cifras, el precio del metro en marzo del año pasado ascendía hasta los 1.243 euros. Actualmente, el coste ha aumentado en más de 600 euros por metro cuadrado.

Con viviendas en venta a partir de 60.000 euros para reformar, los primeros inmuebles listos para entrar a vivir en Massamagrell se sitúan sobre los 140.000 euros.

En la localidad también hay en venta solares por más de un millón de euros para edificar nuevas propiedades y otros inmuebles de casi 900.000 euros que son auténticas casas de lujo.

Massamagrell

Massamagrell es un municipio situado en la comarca de l’Horta Nord, en el área metropolitana al norte de Valencia a tan solo entre 15 y 20 minutos de la ciudad.

Además, cuenta con acceso por carretera y transporte público como Metrovalencia, lo que facilita el desplazamiento diario hacia la ciudad. Su entorno combina huerta tradicional valenciana con cercanía al mar Mediterráneo, ofreciendo un paisaje típico y agradable.

En cuanto a la calidad de vida, Massamagrell es una localidad cómoda para vivir, especialmente para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a los servicios. Dispone de comercios, servicios básicos y zonas residenciales en un entorno más relajado que la capital.