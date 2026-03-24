Es oficial: Valencia concede la licencia de obra para construir 98 viviendas por 25,7 M€ en uno de los barrios de moda

Luz verde para construir 98 nuevas viviendas en Valencia. La ciudad ha concedido la licencia de obra a la promotora inmobiliaria Metrovacesa para edificar en Turianova, uno de los nuevos barrios residenciales de la ciudad.

El permiso municipal permite iniciar la construcción de Residencial Vora, su nueva promoción en esta zona de la capital, con una inversión de 25,7 millones de euros.

El gerente de promociones en la delegación de Levante de Metrovacesa, David Martínez Cervera, destacó que la obtención de esta licencia permite "avanzar en un proyecto que responde a una demanda residencial sólida en Valencia".

"Turianova es hoy uno de los ámbitos con mayor proyección de la ciudad y creemos que seguirá concentrando buena parte del crecimiento urbano en los próximos años", ha señalado.

Desde Metrovacesa han señalado que la promoción llega en un momento "de elevada presión sobre el mercado residencial valenciano".

Residencial Vora, nueva promoción de viviendas de Metrovacesa en Valencia. EE

Según el último análisis de la iniciativa Metrovacesa R3search, la provincia ha superado los 1,11 millones de hogares tras sumar 12.000 nuevas familias en el último año.

Además, en los últimos cuatro ejercicios se han formado cerca de 47.000 hogares más de los que se han iniciado en obra nueva, "un desequilibrio que está tensionando la oferta y presionando los precios", indica el informe.

98 viviendas

Residencial Vora estará compuesto por 98 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con posibilidad de plaza de garaje y trastero, orientadas principalmente a demanda de vivienda habitual.

El proyecto incluye piscina comunitaria, zonas ajardinadas y área infantil, además de opciones de personalización.

La promoción se integra en el proceso de consolidación de Turianova como nuevo enclave residencial al sur de Valencia, una zona que concentra parte del crecimiento demográfico reciente y que se beneficia de su conexión con las principales vías de acceso y su proximidad a equipamientos educativos, sanitarios y comerciales.

Residencial Vora, nueva promoción de viviendas de Metrovacesa en Valencia. EE

En términos de sostenibilidad, el proyecto incorpora aislamiento térmico y acústico de altas prestaciones, carpintería exterior con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y el confort interior de las viviendas.