La Generalitat Valenciana apuesta por el modelo industrializado para crear vivienda rápida en la Comunitat

La vicepresidenta primera visita la nueva de la fábrica de la empresa que ejecutará las viviendas industrializadas. GVA

La Generalitat busca poner en marcha la vivienda pública. Así lo ha subrayado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, quien también ha destacado su apuesta por la vivienda industrializada, un modelo de creación rápida de inmuebles.

En su visita a Alberic a la fábrica de viviendas industrializadas de la UTE Anro Guerola, adjudicataria de las viviendas que el Consell tiene en marcha en Albal, la vicepresidenta ha defendido la puesta en marcha de ese nuevo modelo.

Camarero ha asegurado que la Generalitat "ha dado un paso firme hacia una nueva forma de construir vivienda pública en la Comunitat Valenciana" con la apuesta de la vivienda industrializada.

Durante la visita, la vicepresidenta ha podido ver de manera virtual cómo será el proceso de construcción de este tipo de viviendas y el avance del proyecto, tal y como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Tras ello, Camarero ha afirmado que este nuevo modelo de edificación permite reducir los plazos de ejecución, mejora el control de la calidad y garantiza la sostenibilidad y eficiencia energética.

Sin embargo, ante todo, ha subrayado, "nos permite llegar antes a las personas" porque "no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados distintos".

Esta fábrica acogerá la construcción de las 30 casas que construirán mediante este modelo innovador en Albal. A ello se le sumarán otras 28 viviendas industrializadas que se alzarán en Torrent y que ejecutará otra empresa.

Ambas actuaciones están adjudicadas y cuentan con una inversión cercana a los 12 millones de euros. Del mismo modo, también se encuentra en proceso de adjudicación la construcción de unas 35 viviendas en Utiel, con un coste de 6,7 millones.

Por tanto, ha destacado Camarero, "no estamos hablando de proyectos aislados, sino de una estrategia global, coherente y planificada" que va a impulsar más de un centenar de viviendas destinadas a alquiler asequible, con una inversión de más de 18,7 millones de euros.

Del mismo modo, ha explicado que más allá de las cifras, la vivienda es "una cuestión central para este Consell".

Por ello, "estamos cambiando la forma de construir y la forma de actuar desde la administración a través de modelos más ágiles, más innovadores y eficaces, capaces de dar respuesta en menos tiempo y con mayor calidad".

Plan VIVE

Estas primeras viviendas industrializadas de protección pública que están en marcha tienen como objetivo atender la necesidad de vivienda en las zonas afectadas por la riada.

Esta actuación forma parte del Plan Vive Dana, que en una primera fase pretende construir más de 200 viviendas industrializadas. Todo ello, englobado en el Plan VIVE Comunitat Valenciana para impulsar la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en todo el territorio.

Las viviendas industrializadas se alzarán en Albal, en la calle Alcàsser, 30; en Torrent, en la calle Maestro Sosa, 26, y en Utiel, en una parcela entre las calles Minglanilla, avenida de Tejeda y avenida de Moya.

Todos estos inmuebles pasarán a ampliar el parque público de la Generalitat y se destinarán a alquiler asequible.