La asociación de pisos turísticos denuncia una "oleada de actos vandálicos" en Fallas contra 450 apartamentos en bajos

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTURCV) denunció este miércoles la "oleada de actos vandálicos" ocurridos durante los últimos días de Fallas contra al menos 450 viviendas de uso turístico ubicadas en bajos de diferentes barrios de la ciudad.

Estimaron los daños materiales, principalmente por sabotaje de cerraduras y pintadas amenazantes, en unos 250.000 euros.

Según explicó la asociación en un comunicado, los incidentes se produjeron en barrios como el Cabanyal, la Malvarrosa, Patraix, Benimaclet, Benicalap, Campanar, El Carme o Morvedre.

En muchos de estos inmuebles aparecieron pintadas, acompañadas de cerraduras inutilizadas que impiden el acceso normal a las viviendas, "afectan a propietarios, gestores profesionales y turistas y generan situaciones de inseguridad para todo el vecindario".

La asociación condenó "de forma rotunda" estos ataques y señaló que "no son hechos aislados":

"Es la consecuencia directa de un clima social enrarecido en el que determinados discursos políticos señalan de forma sistemática a las viviendas turísticas como el enemigo a batir", afirmó la entidad.

"Demonización" del sector

La presidenta de APTUR CV y FEVITUR, Silvia Blasco, subrayó que "cuando desde las instituciones se legitima una visión simplista que demoniza a una actividad económica legal, se alimenta un efecto llamada que algunos traducen en violencia, sabotajes y señalamientos".

En esta línea, APTUR CV lamentó que esta oleada de desperfectos supone, "además de un perjuicio económico directo para los titulares, un grave daño reputacional para la ciudad de Valencia como destino turístico y un factor adicional de tensión en los barrios".

Por ello, insistió en que "el legítimo debate sobre modelo urbano, convivencia y acceso a la vivienda nunca puede servir de coartada para criminalizar a un sector concreto ni para justificar, de forma explícita o velada, la violencia, el señalamiento de negocios o la destrucción de patrimonio privado".

"El turismo y las actividades vinculadas al alojamiento turístico forman parte esencial de la economía valenciana, generan empleo y riqueza, y deben abordarse desde el rigor, los datos y la planificación, no desde el odio o el simple cálculo electoral", manifestaron desde la asociación.

Condena pública

La asociación exigió "una condena pública clara e inmediata" por parte de todas las fuerzas políticas y administraciones ante estos actos.

También reclamó "la apertura y el refuerzo de las investigaciones para identificar a los responsables materiales de los sabotajes y pintadas y la aplicación de las sanciones correspondientes".

APTUR CV destacó su "disposición a colaborar con las diferentes Administraciones Públicas para compatibilizar la actividad de las viviendas turísticas con la convivencia vecinal, el comercio de proximidad y el derecho a la vivienda".