Ya es oficial: Metrovacesa construirá 64 nuevas viviendas en Castellón con una inversión de más de 13 millones de euros

La cartera de viviendas en la Comunitat Valenciana continúa en fase de expansión, esta vez con una nueva promoción en la provincia de Castellón de la mano de Metrovacesa.

Tal y como ha anunciado la promotora, ya ha comenzado la comercialización de Residencial Tossal, su tercera promoción en la provincia de Castellón y la primera que impulsa en la capital, Castellón de la Plana.

El proyecto, que supone una inversión de 13,17 millones de euros, presenta 64 viviendas plurifamiliares de uno, dos, tres y cuatro dormitorios y amplía la oferta de obra nueva en la ciudad.

Según ha detacado la propia Metrovacesa, llega "en un momento de consolidación de la demanda de vivienda de calidad en entornos urbanos bien conectados".

"Con el lanzamiento de Residencial Tossal reforzamos nuestro compromiso con el mercado de Castellón, aportando una propuesta residencial que combina calidad de vida, diseño contemporáneo y espacios pensados para el día a día", ha señalado el Gerente de Promociones de la delegación de Levante, Santiago Ignacio Domingo Lliso.

La promoción ofrece viviendas con terraza exterior, plaza de garaje y trastero incluidos en el precio.

Las tipologías han sido diseñadas para maximizar la entrada de luz natural, con distribuciones funcionales y acabados actuales que responden a las nuevas exigencias del comprador, según ha informado la promotora en un comunicado.

Residencial Tossal incorpora además zonas comunes, entre las que destacan una piscina comunitaria, espacios ajardinados y un local social polivalente.

El conjunto se completa con áreas abiertas y zonas de juego "que refuerzan el carácter comunitario del residencial y aportan valor añadido a la experiencia de los futuros propietarios", señala la firma.

El proyecto se sitúa en una zona consolidada de la ciudad, con acceso próximo a centros educativos, equipamientos deportivos, áreas comerciales y servicios sanitarios.

"Su localización permite una conexión ágil con el centro urbano y los principales ejes viarios, así como con el litoral mediterráneo", detallan.

Con Residencial Tossal, Metrovacesa alcanza su tercer proyecto en la provincia de Castellón, tras la finalización de Villas del Mar y la entrega de Residencial Las Dunas, ambos en Benicàssim, que en conjunto han sumado 90 viviendas desarrolladas.