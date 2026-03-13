Abre el primer supermercado de esta conocida cadena en un pueblo de Valencia: los clientes ahorran 20 € a la semana

La cadena de supermercados ALDI abrirá su primer establecimiento en Moncada, en el nuevo parque comercial de más de 10.000 m2 que actualmente se encuentra en obras.

Según pudo saber EL ESPAÑOL, la firma llegará a esta próxima zona comercial, ubicada a 20 minutos de la capital valenciana. Será una de las cinco aperturas que prevé la compañía en la Comunitat Valenciana este 2026.

ALDI pretende reforzar su presencia y cercanía con los hogares valencianos. Este crecimiento en la región forma parte del plan de expansión previsto en España, que contempla 40 nuevas tiendas en todo el país.

La compañía ha experimentado un crecimiento significativo en la Comunitat Valenciana en los últimos años, donde ya cuenta con 78 supermercados que suman más de 89.100 m2 de sala de ventas, además de dos plataformas logísticas, en Sagunto y San Isidro.

Durante 2025, la cadena amplió su presencia en la región con dos nuevos supermercados, en el barrio Vara de Quart de Valencia y en el municipio alicantino de Finestrat.

Dentro de sus planes, ALDI impulsará su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las aperturas previstas.

Además de Aragón, la compañía también continuará reforzando su presencia en Baleares, Canarias y la Región de Murcia. Al mismo tiempo, seguirá avanzando en el norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados en el País Vasco y Cantabria.

Ahorro de 20 €

El éxito de ALDI consiste en el impulso de su modelo de negocio orientado al descuento. La compañía centra toda su actividad en asegurar el acceso a un surtido de productos de calidad y al precio más bajo posible.

Gracias a este modelo, los clientes de ALDI ahorran a partir de 20 euros semanales en su compra, en comparación con la media del sector.

Entre enero y noviembre de 2025, la compañía redujo el precio de más de 930 productos en todos sus supermercados en España, y se activaron ofertas y promociones semanales contribuyendo a facilitar el ahorro de las familias en su compra semanal.

En 2025, la cadena sumó 33 nuevas tiendas, alcanzando un total de 496 supermercados en toda España y 8 millones de clientes, consolidándose como la cadena que más ha crecido en número de compradores en los últimos cuatro años

Nueva zona comercial

El futuro parque comercial, que se desarrolla sobre una superficie total de 19.500 m2, lo promueve Moncada Comercial Norte, un grupo inversor de capital valenciano que desarrolla el complejo junto al despacho especialista en desarrollos urbanos, Grupo Dayhe D&I.

El proyecto se enmarca en un Programa de Actuación Aislada (PAA) aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Moncada, según informó el grupo en un comunicado.

El nuevo complejo se ubicará en la entrada norte del municipio, junto a la carretera CV-315 y la calle Sevilla, en un ámbito delimitado por la ronda Norte, la calle Olocau y el Camí de la Ribera.

Se trata de una localización "estratégica" que conecta directamente con Valencia y con municipios como Alfara del Patriarca. El grupo también destacó que su ubicación "refuerza su potencial como polo comercial y de servicios para toda la zona de l'Horta Nord".